Humvee sleept ontwikkelaar videospel 'Call of Duty' voor de rechter

12u53

Bron: DPA/Bloomberg 1 Activision Games De Amerikaanse producent van de Humvee-legervoertuigen daagt videospellenproducent Activision Blizzard voor de rechter. Die heeft zonder toestemming Humvee-voertuigen gebruikt in zijn verkoophit 'Call of Duty', en ook in reclame en speelgoed rond het videospel, claimt Humvee-bouwer AM General.

In een klacht van meer dan 50 bladzijden, en geïllustreerd met tal van schermafbeeldingen uit het spel, legt AM General uit waarom Activision Blizzard de rechten op het merk Humvee (officieel High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle of HMMWV) schendt. Het vraagt dat de Humvee of kenmerkende onderdelen ervan niet langer zouden worden gebruikt door Activision Blizzard. AM General wil ook een schadevergoeding en vraagt om een boete.

Consumenten werden misleid, zo staat in de klacht die werd ingediend in New York, omdat Activision Blizzard hen liet geloven dat AM General een licentie had gegeven of op een of andere manier betrokken was bij de ontwikkeling van de spelletjes. Met die onwettige praktijken heeft Activision Blizzard miljarden dollars opgestreken en AM General "onherstelbare schade toegebracht".

Realistischer

De klacht heeft betrekking op acht versies van het spel die de voorbije tien jaar uitgebracht werden. 'Call of Duty' bestaat sinds 2003, maar speelde zich eerst af rond de Tweede Wereldoorlog. Vanaf de vierde versie, in 2007, kwamen er ook meer hedendaagse settings. Wereldwijd werden meer dan 250 miljoen exemplaren van 'Call of Duty' verkocht.

Volgens gespecialiseerde advocaten die persagentschap Bloomberg contacteerde, zal AM General het moeilijk krijgen om zijn klacht hard te maken voor het videospel zelf, omdat de Humvee daarin gebruikt wordt in een relevante setting. Voor het 'Call of Duty'-speelgoed zou de Humvee-maker er beter voor staan.

Omdat videospellen steeds realistischer worden, stijgt ook het aantal disputen tussen ontwikkelaars en rechtenhouders. Het gaat dan niet altijd over merken, maar er zijn ook zaken bekend over gelijkenissen tussen spelpersonages en echte mensen.