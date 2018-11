Honderd jaar na einde WOI vertelt videospel ‘11-11: Memories Retold’ je verhalen van achter het front sam

09 november 2018

17u41 0 Games Vandaag verschijnt 11-11: Memories Retold, een bijzondere game die (vooral jonge) mensen inzicht wil geven in de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om “een emotioneel avontuur dat werd gecreëerd om de verhalen weer te geven van het leven aan beide kanten van het front 100 jaar geleden”, meldt uitgever Bandai Namco.

De trailer valt meteen op door de schilderachtige stijl en de gevoelige soundtrack van componist Olivier Deriviere. Acteurs Elijah Wood en Sebastian Koch spraken de stemmen in van Harry en Kurt, respectievelijk een jonge Canadese fotograaf en een Duitse ingenieur die naar de oorlog trekt om zijn vermiste zoon te zoeken.

Emoties

De game werd ontwikkeld door Digixart en Aardman Animations, waarbij dat laatste bekend is van de animaties van Wallace en Gromit. “Meeslepende verhalen neerzetten die emoties opwekken is de kern van wat we doen bij Aardman”, zegt creatief directeur digitaal Daniel Efergan. “Simpel gesteld is 11-11: Memories Retold een verhaal over twee gewone mensen - zoals vele duizenden anderen 100 jaar geleden - die in een buitengewone situatie terechtkomen.”

Keuzes

Creatief directeur Yoan Fanise van DigixArt spreekt van “een speciale game voor een speciaal moment”. “Spelers zullen geconfronteerd worden met keuzes, sommige met beperkte gevolgen, maar andere met kapitale consequenties. Dit is een game over het leven tijdens de oorlog, op het slagveld en ernaast.”

Goed doel

Wie de downloadbare extra content aankoopt, steunt trouwens WarChild, een ngo die zich inzet voor kinderen die getroffen worden door oorlogssituaties. De DLC vertelt het verhaal van de kinderen Jack en Eva via een reeks brieven, tekeningen en foto’s. Die zijn gebaseerd op échte verhalen van kinderen die WarChild helpt.