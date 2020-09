Hoezo is ‘Gotham Knights’ een Batman-game zonder Batman? We vroegen het de producer Ronald Meeus

09 september 2020

15u32 0 games Batman is – of tenminste: lijkt – hartstikke dood, en vier van zijn voormalige leerlingen moeten het overnemen om de misdaad te bestrijden in Gotham City: zo begint Gotham Knights, zeg maar een Batman-game zonder de Batman. De game werd heel summier aangekondigd op het voorbije DC Fandome-event. De rest vroegen we aan producer Fleur Marty bij WB Games Montréal, waar de game wordt ontwikkeld voor een release begin 2021.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Kun je je een Gotham City zonder Batman voorstellen? In Gotham Knights zal het wel moeten. De superschurken van de stad zien natuurlijk hun kans schoon wanneer Batman lijkt te zijn overleden. Maar dat is zonder zijn voormalige sidekicks gerekend, die alle vier de verantwoordelijkheid van hun overleden meester overnemen: Batgirl, Nightwing, Red Hood en Robin.

Fleur Marty, senior producer: “De dood van Bruce Wayne geeft ons de kans om de status quo dooreen te schudden. Het laat ons toe om de vraag te stellen wat er met Gotham City zou gebeuren, en het ecosysteem van de stad, wanneer de Dark Knight niet langer aanwezig is om de balans tussen de verscheidene criminele facties, de politie, de slechteriken en de burgers te bewaren.”

Hoeveel verschillen de vier protagonisten van elkaar?

Marty: “In hun kern hebben de vier helden een gedeeld DNA, omdat ze allemaal op een bepaald moment zijn getraind door Batman. Maar ze hebben ook allemaal heel afgelijnde persoonlijkheden en affiniteiten, en hun eigen persoonlijke geschiedenis, die een invloed heeft op hoe ze bewegen en vechten, hoe ze sluipen, en hoe ze een omgeving onderzoeken. Batgirl kan bijvoorbeeld een tonfa-vechtstok hanteren om te vechten, en is getraind in kickboksen, capoeira en jiu-jitsu. Ze is ook een bedreven hacker, die haar omgeving kan inzetten als een wapen. Nightwing is dan weer een meester in acrobatie, en heeft zijn twee escrima-stokken tot zijn beschikking. Red Hood heeft een onwaarschijnlijke menselijke kracht, en kan goed om met een brede waaier aan wapens, zowel traditionele als hightech. En tot slot is er Robin, een bedreven vechter gewapend met een uitklapbare staf en goed in een waaier aan sluiptechnieken. Hun verschillende stijlen reiken spelers ook een aantal verschillende manieren aan om combat en verplaatsing te benaderen. Ze kunnen één personage kiezen voor de hele game, of switchen wanneer ze dat willen.”

Heb ik het juist dat deze game, hoewel hij er stilistisch op lijkt, geen vervolg is op de Batman: Arkham-games?

Marty: “Inderdaad. We wilden dat deze game het begin van iets werd, niet de verderzetting van iets anders. Met iedere held uit deze reeks kunnen spelers zichzelf heruitvinden tot hun eigen versie van de Dark Knight. Dat vonden we veel belangrijker.”

Er zullen rollenspel-elementen in zitten, zo werd meegegeven op het DC Fandome-event. Wat mogen we daarvan verwachten?

Marty: “Die rpg-systemen beginnen bij de ability tree, die uniek is voor iedere held. Naarmate spelers vorderen in de game en hun personage een hoger en hoger level krijgt, ontsluiten ze nieuwe vaardigheden die het verschil tussen de vier helden meer en meer in de verf zullen zetten. Maar ook craften zal een belangrijke rol spelen. Tijdens je omzwervingen en gevechten kun je blauwdrukken en materialen verzamelen waarmee je nieuw materieel bouwt, van een nieuw pak tot een serie wapens voor korte of lange afstand. Dat craften gebeurt overdag, wanneer je in de Belfry bent, een geheime basis in de belfort-toren van het oude Wayne-gebouw.”

Tot op welke hoogte is Gotham Knights gebaseerd op de gelijknamige stripreeks van DC Comics?

Marty: “Gotham Knights haalt inspiratie uit verscheidene verhaallijnen die worden geëxploreerd in de strips. Waaronder natuurlijk de Gotham Knights-stripreeks die tussen 2000 en 2006 liep. Maar er zitten ook elementen in uit de Batman-stripserie The Court of Owls tussen 2011 en 2016. Onze game is daar echter niet rechtstreeks op gebaseerd: hij haalt er elementen uit, maar draait op een origineel verhaal.”

In die Gotham Knights-strips was er ook een prominente rol weggelegd voor de slechteriken. Hoe zit dat in de game?

Marty: “Zonder slechteriken hadden we geen game. Ze horen gewoon bij het ecosysteem van Gotham City, en we denken graag dat ze zelfs een beetje ondersteboven zijn van het overlijden van Batman. Dat ze, nu hun aartsvijand verdwenen is, zich afvragen: wat moet ik nu aanvangen?”

Waarop hebben jullie het design van de open wereld van Gotham City gebaseerd?

Marty: “De stad bestaat uit vijf stadsdelen, die elk ook nog hun eigen districten en buurten hebben, over verscheidene eilanden heen, met elkaar verbonden via bruggen. We steken veel werk in de dichtheid en gelaagdheid van de stad. We willen een decor leveren waar de speler nacht na nacht naar wil terugkeren om de straten te patrouilleren en de misdaad te bestrijden. Ieder stadsdeel zal ook de invloed toenen van een van de stichtende families van Gotham City, niet alleen in geleding en architectuur, maar ook in het soort winkels of de bevolking die je zult tegenkomen. Op een globaal plan wilden we dat Gotham City lijkt op een grote stad aan de Amerikaanse oostkust, maar ze heeft vooral haar eigen visuele identiteit. Boven alles wilden we dat Gotham City levend en bevolkt aanvoelt. Het is voor de burgers van Gotham dat onze helden vechten.”