Hoe zie jij eruit als man/vrouw? Deze app viert hoogtij op Facebook TK

21 februari 2018

11u42

Bron: Recode 304 Games Wie dezer dagen door zijn Facebookfeed scrolt, is ze waarschijnlijk al tegengekomen: de posts waarin mensen zich laten omtoveren in iemand van het andere geslacht. En het is de app 'FaceApp' die daarvoor verantwoordelijk is.

Hoe zou jij eruit zien als man/vrouw? Of kaal? Of als bejaarde? Met 'FaceApp' kan je het allemaal uitproberen. Het is overigens geen nieuwe applicatie; de toepassing werd begin vorig jaar al gelanceerd, maar wordt nu nieuw leven ingeblazen door de vele quiz- en spelletjessites die het proces aan Facebook linken. Intussen werd de app al door meer dan 3,8 miljoen mensen gedownload.

FaceApp gebruikt artificiële intelligentie om realistische gezichtstransformaties uit te werken op foto's. Het is niet altijd even correct of geslaagd, maar plezierig is het natuurlijk wél. Wij haalden alvast enkele bekende gezichten door de app. Graag gedaan!