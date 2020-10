Exclusief voor abonnees Hoe Pac-Man vrouwen de speelhal in lokte Nienke Schipper

05 oktober 2020

17u17

Bron: Trouw 1 Games Het was veertig jaar geleden liefde op het eerste gezicht voor veel vrouwen die het kleine gele poppetje zagen. Geen wonder dus dat de inmiddels middelbare Pac-Man nog altijd wereldberoemd is.

Wie herinnert zich niet het frustrerende spel met het kleine, gele happertje? Wakawakawaka klonk het, terwijl hij zich een weg baande door een doolhof met spookjes, koekjes, pillen en kersjes. In een oneindige achtervolging waarin het taartje-met-een-hap-eruit moest rennen voor zijn leven, dan wel, na het eten van zo’n pil, zelf het monster werd dat de spookjes kon vangen.

Dit jaar bestaat Pac-Man veertig jaar. Hoe het komt dat hij zich in het collectieve geheugen heeft gegrift, is te zien in Groningen, waar het ­Nederlands strip-, animatie- en ­gamemuseum Storyworld een feest van een tijdelijke tentoonstelling heeft. “Wij zijn op dit moment de enige Pac-Man-tentoonstelling in de hele wereld”, vertelt curator Arjan Terpstra trots. Hij stelde de tentoonstelling samen en mocht daarbij gebruikmaken van origineel materiaal van de Japanse ontwikkelaar Bandai Namco. Dat Pac-Man zo’n enorme hit werd, was volgens Terpstra bepaald geen toeval.

