Hoe een game kan helpen in de strijd tegen Alzheimer

Het gratis videospel Sea Hero Quest kan wetenschappers helpen de eerste tekenen van dementie te detecteren. Via de mobiele game volgen wetenschappers hoe goed iemand kan navigeren, aangezien verdwalen een eerste teken van Alzheimer is. Twee minuten spelen staat hierbij gelijk aan vijf uur labwerk. In deze video gaat de 85-jarige Fred Walker met de game aan de slag. Hij verloor in 2010 zijn vrouw Joan aan de verschrikkelijke ziekte.

