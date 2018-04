Het is eindelijk zover! Vanaf vandaag kan je het 'Harry Potter'-spel spelen op je smartphone Lore Michiels

25 april 2018

16u02

Bron: VTM NIEUWS 0 Games Vandaag komt ‘Harry Potter: Hogwarts Mystery’ uit, het nieuwe Harry Potter-spel voor smartphones en tablets. Daarin kan je zelf les volgen aan de toverschool Zweinstein.

De spreuken en toverdranken kennen fans al lang uit de boeken van J. K. Rowling, maar nu kunnen ze die ook zelf toepassen in de wereld van Harry Potter.

Je kan er je huis kiezen, lessen volgen bij de bekende professoren, mysteries oplossen en avonturen beleven. Door je magische kunsten te verbeteren, kan je dan weer nieuwe locaties en mogelijkheden ontgrendelen. De keuzes die je als speler maakt, veranderen de uitkomst van het spel.

Het verhaal van ‘Harry Potter: Hogwarts Mystery’ speelt zich af in de periode voordat de tovenaarsleerling en zijn vrienden naar school gaan. In die periode volgen Nymphadora Tops en Bill Wemel er les.

'Harry Potter Hogwarts Mystery' is beschikbaar in de App Store en in Google Play.