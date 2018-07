Heroïsche reddingsactie in 'Fortnite' loopt tragisch maar hilarisch af sam

19 juli 2018

16u46

Bron: Mashable 0 Games In de game Fortnite ziet de Australische gamer MrMuselk hoe een andere speler gestrand is op een stukje grond aan de voet van een klif. Hij besluit hem te redden, maar dat loopt niet zoals verwacht. De poging levert wel geweldige beelden op!

Fortnite is een erg populaire game met een battleroyalemodus waarin tot honderd spelers het tegen elkaar opnemen in een online wereld. Ze moeten overleven door eten en wapens te zoeken, en kunnen ook dingen bouwen, zoals trappen.

MrMuselk probeert dus een trap te bouwen tot onderaan de afgrond. Daar botst hij echter op een bouwgrens, wat de reden is waarom speler Chappadoodle niet zelf omhoog kan bouwen. De reddende engel besluit dan een golfkarretje van de klif te rijden om het slachtoffer een opstapje te bieden. Spijtig genoeg landt hij recht op Chappadoodle, waardoor die in het water vliegt en alsnog de pijp uitgaat. "Dit is het triestigste wat me ooit is overkomen in deze game", roept MrMuselk uit.

Wie redde wie?

Het verhaal krijgt nog een staartje. "Ik denk graag dat hij aan het proberen was om te verhinderen dat ik over de grens zou vliegen", tweet MrMuselk nog. "Uiteindelijk redde hij mij."

Nadat hij de video van de mislukte reddingsactie online zette, reageert Chappadoodle dat dit inderdaad zijn bedoeling was. Op Reddit legt hij uit dat hij op het strand belandde omdat zijn platform onder zijn voeten werd weggeschoten, en dat hij deels over de richel omlaag kon schuiven om zijn val te breken. Hij schoot herhaaldelijk in de lucht om de hulp in te roepen van andere spelers, waardoor uiteindelijk eentje hem wilde redden. Die eerste redder werd echter doodgeschoten door MrMuselk, wat natuurlijk balen was voor Chappadoodle.

De klap van het golfkarretje

"Gelukkig zag zijn moordenaar de situatie waarin ik me bevond, en besloot hij mij te sparen, niet wetend dat dit zou uitmonden in mijn dood. De redding was onderweg en de nieuwste kandidaat voor mijn redding was aan het afdalen naar mij. Spijtig genoeg besefte mijn redder al snel dat het onmogelijk was om een trap helemaal naar mij te bouwen vanwege de bouwlimiet. De oplossing? Een golfkarretje!"

"Een moment later stort een golfkarretje met een rotvaart in mijn richting. Het begint mij te dagen dat het mogelijk is dat karretje van de richel rolt en in de oceaan belandt, waardoor elke kans op mijn redding verloren gaat. Zonder te aarzelen zet ik me tussen het golfkarretje en de oceaan als een buffer, om zo te vermijden dat het golfkarretje van de kaart schuift. Spijtig genoeg was ik vergeten wat een klap ik zou krijgen bij de impact, waardoor ik in de oceaan word gemept en geëlimineerd word."

De gamer sluit zijn bericht af met nog een vet bedankje aan MrMuselk.