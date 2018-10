Heerlijk griezelen in duistere lanceertrailer ‘Call of Cthulhu’ sam

26 oktober 2018

15u05 0 Games “Wat ligt er achter de sluier, krabbend aan onze oogbollen maar net uit ons zicht, een angstaanjagende nachtmerrie die we gewoon niet kunnen zien?” De tekst die gamedistributeur Koch Media uitstuurt over RPG Call of Cthulhu maakt duidelijk dat de game van de Franse ontwikkelaar Focus Home Interactive niet voor doetjes is.

“Staar naar heldere dromen en het duistere verleden”, luidt het. “Met muziek van componist Cristobal Tapia De Veer (bekend van Black Mirror, Utopia en The Girl With All The Gifts), is deze trailer je laatste blik in de leegte voor de release.”

In de game speel je privédetective Edward Pierce op het té rustige eiland Darkwater voor de kust van Boston. De man heeft een drankprobleem, wordt geplaagd door het verleden en kampt met posttraumatische stress. Toch wordt hij ingehuurd voor een onderzoek naar een mysterieuze dodelijke brand.

“Hoe bewuster Pierce wordt gemaakt van de gruwelen die buiten de regels van werkelijkheid liggen, hoe meer hij tot waanzin zal worden gedreven”, luidt het. “Hierdoor wordt zijn vermogen om logische conclusies te trekken belemmerd.”

De Lovecraftiaanse nachtmerrie verschijnt op 30 oktober voor PlayStation 4, Xbox One en PC.