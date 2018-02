Hang de piraat uit in 'Sea of Thieves', niet de eikel Raf Picavet

13 februari 2018

11u09 0 Games Wie zich regelmatig online waagt in multiplayergames weet dat die nog wel eens het onbeschofte kantje van heel wat spelers naar boven brengen. De ene keer wordt je er door je eigen teamleden uitgeschopt omdat je uit het gelid loopt een andere keer bots je op sujetten die niets leuker vinden dan de boel voor zoveel mogelijk andere spelers te verzieken. Onvermijdelijk in multiplayergamers? Niet volgens de jongens achter Sea of Thieves.

Rare, de studio achter Sea of Thieves zit in Birmingham. Een van de eerste dingen die we daar uit de mond van studiohoofd Craig Duncan horen is dat ze gaan voor “het vriendelijkste, meest toegankelijke en leukste multiplayer videogame ooit gemaakt”. Zelfs de populairste multiplayergames tellen vaak wat ze in het wereldje een ‘toxische’ spelersgemeenschap noemen. Spelers en tegenwoordig ook een groeiend aantal toeschouwers, die gedrag vertonen waar doorwinterde voetbalhooligans nog ongemakkelijk worden. Voor zo’n pesterijen is geen plaats in Sea of Thieves. Toch niet als Rare zijn ambities op de vlak waarmaakt.

300.000 lachers

Dat streven naar een sympathieke beleving komt niet vanuit een streven om de game aan een jongere spelersgroep te kunnen slijten. Sea of Thieves oogt koddig, maar is voor zestien jaar en ouder. En zestienjarigen leer je nog maar weinig nieuws als het om online uitwassen gaat. Nee, de ontwikkelaar gelooft dat zo’n giftige omgeving heel wat spelers en potentiële spelers afschrikt. Of op z’n minst gaat irriteren. Net zo groot is de nadruk die ze op de fun- factor van hun game leggen. Bij navraag bij de meer dan 300.000 spelers, die in de testfase uitgebreid met Sea of Thieves aan de slag mochten, gaf de overgrote meerderheid te kennen heel wat gelachen te hebben. Wij hebben ondertussen ook al tientallen uren op de virtuele zeeën doorgebracht en kunnen ons daar helemaal bij aansluiten.

Plezier maken uitgepuurd

Dat vermakelijke, ontwapenende en vooral niet-toxische karakter van de game kwam er niet vanzelf. Bij elke grote tot heel subtiele designbeslissing werd er rekening mee gehouden. Design Director Mike Chapman vertelde ons dat een eerste grote gifwerende factor is dat Sea of Thieves geen echt competitieve game is. Ook al kan je de schepen van andere spelers kelderen en hun buit stelen, het gaat vooral om de avonturen die jij en je bemanning samen beleven. Breng je zo’n ander schip tot zinken, of pik je zo’n buit in, dan hangt daar geen score aan vast. Competitiviteit maakt de inzet hoger, de rivaliteit groter en bij veel spelers de lontjes korter.

Verziekers welkom … in de cel.

In elke multiplayergemeenschap heb je spelers, in je eigen team of in dat van de tegenpartij, die de boel met opzet verzieken. De gebruikelijke procedure is dan dat een bepaald aantal spelers die verzieker eruit stemt, waarna hij of zij uit de match geschopt wordt. Vaak is dat een persoonlijke overwinning voor zo’n asociaal type. In Sea of Thieves stem je zo’n speler de cel in. De enige manier daar uit te raken is vergiffenis vragen of zelf uit de match te stappen. Geen van beide opties wordt door zo’n verzieker als een overwinning gezien en dat maakt dat er voor dit soort spelers dus weinig te scoren valt in Sea of Thiefs.

“Je mag de piraat uithangen, …

... maar wees geen eikel”. Zo vat Chapman het samen en hij geeft nog enkele andere, meer subtiele voorbeelden van hoe ze “het fun houden”. Zo worden in de meeste games spelers van een ander team weergegeven met hun gamenaam in het rood boven het hoofd van hun spelpersonage. Dat rode schreeuwt vijand, zo zijn spelers immers geconditioneerd. Omdat die andere teams je niet noodzakelijk vijandig gezind zijn, wordt die naam in Sea of Thieves in het wit weergegeven.

Heb je een vuurwapen in je hand, dan hou je die hier niet vast alsof je de persoon waarnaar je kijkt op letterlijk de korrel neemt. Roof je samen met een andere piratencrew een taai verdedigd fort leeg, dan is er genoeg buit voor iedereen. En is er toch iemand die de fatsoencode (nog) niet lijkt te kennen? Momenteel werkt de ontwikkelaar aan de mogelijkheid om die op een papiertje voor de ogen van de overtreder te kunnen houden. Die code werd overigens tijdens die testperiode door de spelersgemeenschap zelf werd opgesteld.

Sea of Thieves verschijnt 20 maart voor Xbox One en pc.

Platform: Pc, Xbox One

Genre: Online multiplayer

Ontwikkelaar: Rare

Uitgever: Microsoft

Verschijnt: 20 maart 2018

Website: www.seaofthieves.com