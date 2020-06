Halo-maker begon weer van nul en heeft zijn ‘nieuwe eerste’ klaar Raf Picavet

04 juni 2020

16u32 0 games Marcus Letho, de man die met Halo videogamegeschiedenis schreef, verliet Bungee in 2012, verzamelde een klein team veteranen en begon weer vanaf nul. Zijn nieuwe ‘eerste’ game, Disintegration, verschijnt op 16 juni en daar brachten we al Marcus Letho, de man die metvideogamegeschiedenis schreef, verliet Bungee in 2012, verzamelde een klein team veteranen en begon weer vanaf nul. Zijn nieuwe ‘eerste’ game,, verschijnt op 16 juni en daar brachten we al een eerste verslag van uit. Daarom praatten we met Letho liever uit over het grillige traject dat die game doorliep, de uitdagingen van een de ‘kleine’ ontwikkelaar en over verrassende inspiratiebronnen.



Disintegration begon als een realtimestrategiegame en is uiteindelijk een unieke hybride shooterstrategie geworden. Zou zo’n koerswijziging mogelijk geweest zijn toen je nog bij een van de grootste gamestudio’s van de wereld zat?

Marcus Letho: “Die vrijheid is een van de voornaamste redenen waarom ik destijds Bungee (de studio die hij met Halo tot een wereldspeler maakte) verliet. Op een gegeven moment telden we honderden werknemers en werd het nagenoeg onmogelijk om zelfs kleinere koerswijzigingen door te drukken. Dat maakt innovatie zoveel moeilijker. Met een klein team kan het zijn dat we ’s ochtends een idee krijgen en dat diezelfde namiddag al uit te proberen. Dat laat je toe om heel veel verschillende dingen te proberen en uiteindelijk iets unieks te creëren”.

Dat is een duidelijk voordeel van een klein en flexibel team, maar er moeten ook extra uitdagingen zijn die je niet had in een grote studio-omgeving?

Marcus Letho: “Absoluut, als je honderden mensen op een project hebt, is er vaak een volledige afdeling belast met één aspect van de game en is de kans kleiner dat er een detail over het hoofd gezien wordt. In onze studio moeten we allemaal meerdere rollen invullen en daar continu tussen schakelen. Ikzelf bijvoorbeeld ben een stuk van de dag de man die alles aanstuurt, een ander stuk ben werk ik aan de omgevingen in de game, daarna aan animaties. Ik geniet van elk van die rollen. Ik vind niets zo leuk als met het designteam de fundamenten van de game te ontwerpen, maar tegelijk mag ik die vele andere taken, die allemaal om aandacht vragen, niet uit het oog verliezen”.

Zij die Disintegration al mochten spelen, waren allemaal aangenaam verrast over hoe vlot zowel de strategie- als de shootergameplay onder een intuïtieve besturing samengebracht zijn. Maar de meeste van die spelers waren ervaren gamejournalisten. Kan je de casual gamer geruststellen dat ook hij of zij niet overweldigd zal worden door een te complexe gameplay?

Marcus Letho: “Juist opgemerkt. Natuurlijk willen we dat de game zo veel mogelijk spelers toegankelijk is. Daarom werken we met speltesters van elk niveau en we zijn zelf nog altijd aangenaam verrast wanneer we zien hoe snel ze de gamemechanismen oppikken.

Daarnaast is de singleplayercampagne door het meer gecontroleerde tempo perfect om minder getalenteerde spelers op kruissnelheid te brengen. Tot ze uiteindelijk de reflexen hebben om zich aan de meer hectische multiplayer te wagen”.

Heel wat games, en zeker actiegames, kunnen het eigenlijk zonder verhaal stellen. Zolang het die actie min of meer kadert, is het al genoeg. Jij hoort bij die gamedirectors die wel in het verhaal investeren. Waarom?

Marcus Letho: “Ik geloof sterk in het bouwen van een universum en dat bevolken met overtuigende personages. Zoiets dompelt de speler onder in de spelwereld, en de fictie en tilt volgens mij de pure gameplaybeleving naar een veel hoger niveau. Als je dat goed doet, dan kan je die fictie zelfs van de singleplayer overdragen naar de multiplayer. Voor mij is een rijke spelwereld en fictie een noodzakelijke voorwaarde wanneer je een game maakt die misschien wel uitgroeit tot het eerste hoofdstuk van vele opvolgers”.



Kan je ons dat verhaal nog even kort schetsen?

Marcus Letho: “Disintegration speelt zich ongeveer 150 jaar in de toekomst af. Tal van factoren hebben de wereld nagenoeg onleefbaar gemaakt, denk klimaatrampen, beurscrashes, volksopstanden en een pandemie. De mensheid vond een oplossing in het integreren van het brein in een robotlichaam dat beter bestand was tegen die nieuwe omgeving en gevaren. Dat zou een tijdelijke oplossing moeten geweest zijn, maar een groep van die geïntegreerden grijpt de macht, begint aan gedwongen integraties. Jij speelt als een van de geïntegreerde outlaws die strijdt voor ‘disintegration’, oftewel de hereniging van je brein met je gekloond menselijk lichaam”.

Een verhaal is maar zo sterk als zijn personages. Kan je zelf actiegames opnoemen die op dat vlak wil evenaren of als inspiratie dienden?

Marcus Letho: “Eigenlijk keken we voor ons verhaal en personages naar meer dan alleen maar games. De karakter-archetypes uit de boeken van Cormca McCarthy (No Country for Old Men, The Road), maar ook die warme, soms grappige interactie tussen de personages uit de Firefly-serie, een van mijn favorieten. Dat is de vibe waar we met onze personages voor kozen. Ze gaan door een hard bestaan, maar er is een luchtigheid. Het is belangrijk dat je als speler de mens leert kennen achter dat robot-uiterlijk.

Daarnaast is ook het belang niet te onderschatten van de acteurs die hen tot leven wekken op een manier die onze verwachtingen telkens weer oversteeg.

De ontwikkeling van Disintegration verliep via een kronkelend pad, duurde behoorlijk langer dan verwacht, maar nu zijn we bij dat punt dat de game zijn release nadert. Meestal ook het moment dat we met de man erachter praten. Is Marcus Letho zenuwachtig, toe aan vakantie, al bezig met toekomstige projecten, al het voorgaande of … ?

Marcus Letho: “Uiteraard ben ik nerveus, maar de respons op onze multiplayerbèta en de positieve eerste indrukken van journalisten stemmen me hoopvol dat het publiek de gameplay die we met Disintegration pionieren, zal aanvaarden. Tegelijkertijd staat er al even een nieuw project op de waakvlam, maar daarover ga ik nu nog niets vertellen. Eerst deze”.

Disintegration verschijnt 16 juni voor pc, PS4 en Xbox One