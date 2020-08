Grootste prijzenpot ooit voor gametoernooi Dota 2: bijna 30 miljoen euro kg

27 augustus 2020

09u40

Bron: The Verge, PC Gamer 0 Games Gametoernooi The International van Dota 2 breekt het eigen record met een prijzenpot van bijna 30 miljoen euro. Het geld werd grotendeels ingezameld met behulp van de inkomsten van in-game aankopen van spelers. Het toernooi is evenwel uitgesteld vanwege de coronacrisis, dus blijft de geldprijs nog even aandikken.

Dota 2-toernooi The International staat bekend als één van de grootste e-sportsevenementen ter wereld. Al jaren gaat het event met de grootste prijzenpot aan de haal. Vorig jaar werd nog 34,3 miljoen dollar (29 miljoen euro) ingezameld, dit jaar staat de teller al op 34,4 miljoen dollar (29,1 miljoen euro).

Die prijzenpot bestaat uit 1,6 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) van de organisatie en maar liefst 32,8 miljoen dollar (27,8 miljoen euro) afkomstig van spelers. Zij kunnen pakketten (de zogenaamde Battle Passes) kopen met in-game items en extra content, waarvan 25 procent van de opbrengsten in de pot gaat. Normaal gezien zouden die pakketten nog tot 19 september beschikbaar zijn. De prijzenpot zal dus nog groter uitvallen.

Uitgesteld

The International werd normaal in augustus in het Zweedse Stockholm gehouden, maar werd uitgesteld door de coronapandemie, zo liet ontwikkelaar Valve dit voorjaar weten. Het is niet duidelijk wanneer het event zal kunnen plaatsvinden. Mogelijk is dat pas in 2021.

Tijdens het event nemen 18 teams van over de hele wereld het tegen elkaar op. Doel is om zo snel mogelijk het andere team te verslaan door hun thuisbasis te vernietigen. De wedstrijd wordt sinds 2011 georganiseerd, en de vorige editie werd door bijna 2 miljoen mensen bekeken via online streams.

Lees ook: Competitief video­gamen iets voor sportfans in tijden van corona? E-sports uitgegroeid tot miljardenindustrie (+)