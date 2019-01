Groot gat in beveiliging game Fortnite jv

16 januari 2019

10u05

Bron: anp 0 Games In de populaire game Fortnite is een groot veiligheidslek ontdekt. Daardoor hadden hackers spelers kunnen bestelen.

Hackers zouden toegang kunnen krijgen tot accounts, waardoor ze onder meer spullen in het spel zouden kunnen kopen, op kosten van hun slachtoffers. Ook zouden de aanvallers kunnen meeluisteren met gamers, en zelfs met gesprekken in de kamer waar de gamers zitten. Het is niet bekend of mensen hier daadwerkelijk slachtoffer van zijn geworden.

Beveiliger Check Point heeft het gat ontdekt. Volgens het bedrijf komt het lek door fouten van de maker van Fortnite, gamestudio Epic Games. Kwaadwillenden kunnen phishingmails sturen vanaf een domein van Epic Games. Als een speler daar nietsvermoedend op klikt, zouden zijn tokens in handen van de hackers komen. Die tokens zijn speciale codes die de game gebruikt om de identiteit van een speler te controleren. Met die tokens kunnen hackers zich voordoen als echte gamers. Check Point zegt dat Epic Games het probleem inmiddels heeft opgelost.

200 miljoen spelers

Fortnite is een van de populairste games ooit. Momenteel zijn er ongeveer 200 miljoen geregistreerde spelers, van wie er bijna 80 miljoen regelmatig spelen. Fortnite is in principe gratis, maar gamers kunnen er allerlei extra's voor aanschaffen. Ook bestaan er uitgaven van het spel waarvoor wel moet worden betaald.

Er zijn drie versies: in Save the World moeten teams samenwerken om zombies te verslaan. In Battle Royale belanden honderd gamers op een eiland en moeten ze tegen elkaar vechten. Wie het langst in leven blijft, wint. In Creative mogen spelers zelf een wereld bouwen waarin ze spelen.