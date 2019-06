Googles ‘Netflix voor games’ vanaf november in België: zoveel zal het kosten kg

06 juni 2019

19u43

Bron: Google, Otaku, BBC 10 Games Google heeft meer details gelost over het nieuwe gameplatform Stadia. De clouddienst moet het mogelijk maken om te gamen op tv, pc, tablet en smartphone, zonder een aparte gameconsole. De snelle beslissers kunnen in november al aan de slag.

Zoals Google in maart al aankondigde, draait Stadia niet om een dure spelconsole of gaming pc, maar wel om de cloud. Dankzij de online dienst kan je games streamen naar je televisie, met behulp van een Chromecast. Op termijn zou je ook kunnen gamen op smartphone, tablet en pc via de Chrome-browser of een app.



De grootste voordelen: je kan overal gamen, je moet geen schijfjes of console kopen én je moet nooit meer wachten tot je game geïnstalleerd is.



In een online livestream - ‘Stadia Connect’ - gaf Google nu ook meer informatie over prijzen en beschikbaarheid van het platform. In 't kort: Stadia wordt vanaf november uitgerold in veertien landen, waaronder België, en komt met verschillende abonnementsformules.

Abonnement

Zo werd bevestigd dat Stadia een betalende abonnementsformule aanbiedt, Stadia Pro, waarbij je Netflix-gewijs games kan spelen uit een online bibliotheek.



Je betaalt 9,99 euro per maand en kan in ruil games streamen aan een 4K-resolutie en een framesnelheid van 60fps, als je tv die specificaties ondersteunt. Natuurlijk moet je ook over een goede internetverbinding beschikken. Google raadt een downloadsnelheid van 35Mbps en uploadsnelheid van 1Mbps aan voor de beste resultaten.

Daarnaast blijft het mogelijk om games aan te kopen. Lees: voor nieuwe spellen zal je nog steeds moeten bijbetalen. Je krijgt bij bepaalde games wel een extra Stadia Pro-korting.

Gratis

Daarnaast kondigt Google ook een gratis formule aan, Stadia Base. Daarbij kan je enkel de games streamen die je zelf hebt aangekocht. Bovendien kan je de spellen enkel aan een maximale resolutie van 1080p streamen.



Ook goed om te weten: zeg je je Stadia Pro-abonnement op, dan kan je al je aangekochte games uiteraard nog spelen via Stadia Base.

Bundel

Wie nu al overtuigd is, kan ook kiezen voor de bundel Stadia Founder’s Edition, die met een hoop extra’s komt en slechts tijdelijk beschikbaar is. Om te beginnen krijg je een proefabonnement van drie maanden Stadia Pro voor jezelf en één vriend, een ‘limited edition’ nachtblauwe Stadia-controller en een Google Chromecast Ultra. Je kan ook rekenen op een ‘Founder’s Stadia-naam’, een unieke gebruikersnaam waarbij niet automatisch een nummer wordt toegevoegd.



Voor het pakket tel je 129 euro neer. Als je de Founder’s Edition bestelt, krijg je ook de kans om een extra controller te kopen. De Stadia-controller komt in drie kleuren (wit, zwart en klavergroen) en kost 69 euro.

Introducing the Stadia Founder's Edition. A $300 value for just $129.



Pre-order now → https://t.co/tG1QJ57ryE pic.twitter.com/HxylSEvlKu Stadia(@ GoogleStadia) link

Vroege toegang

De Founder’s Edition komt nog met een opvallend voordeel: je krijgt eerder toegang tot de dienst. Wie de Stadia Founder’s Edition koopt, kan in november van dit jaar al beginnen. Al de rest zal moeten wachten tot 2020, aldus Google.



Welke games kan je dan spelen? Met Stadia Pro kan je in ieder geval al rekenen op ‘Destiny 2: The Collection’, met alle bestaande uitbreidingen inclusief de aankomende ‘Shadowkeep’-expansion. Daarnaast maakte Google een dertigtal games bekend die “voor Stadia kunnen worden gekocht”. Hieronder de volledige lijst: