Google verstopt spelletje ter ere van Wimbledon in zoekresultaten: zo vind je het kg

12 juli 2019

11u35

Bron: TechCrunch 0 Games G oogle zet Wimbledon in de bloemetjes met een bijzondere ‘easter egg’. Om het einde van het tennistoernooi te vieren, krijg je sinds kort een spelletje voorgeschoteld in je browser – als je maar weet waar je moet klikken.

Google verwerkt wel meer grappige (maar compleet nutteloze) kunstjes in zijn producten. Zoek maar eens naar “do a barrel roll” of “askew” om de zoekmachine een paar vreemde dingen te zien doen. Sinds deze week voegt Google nog een extraatje toe aan de lijst, speciaal voor Wimbledon-fans.



Je kan namelijk zelf een virtueel tennisraket bovenhalen om een balletje te slaan onder het zoekvenster. Het spelletje komt tevoorschijn als je eerst naar “#Wimbledon” googlet en daarna op het tennisballetje klikt in de paarse tabel. Die tennisbal staat uiterst rechts in de rij, naast “Mixed Doubles”.



Als je op de tennisbal hebt geklikt, verschijnt er meteen een nieuw venstertje. Klik op de gele knop om te beginnen spelen. Het spel werkt eigenlijk net zoals Pong: met de pijltjes kan je naar links of rechts bewegen om het balletje te raken. Ingewikkeld is het niet, maar je bent er wel een paar minuten zoet mee.



Je hebt overigens nog tot zondag de tijd om je high score op te krikken: dan komt Wimbledon officieel ten einde. Wellicht is ook het spelletje dan niet meer te vinden.

