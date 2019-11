Google publiceert twaalf games die bij release van Stadia beschikbaar zijn Redactie

12 november 2019

15u42

Bron: Tweakers 1 Games De Stadia-gamestreamingdienst komt op 19 november uit en Google heeft de namen van de twaalf titels gepubliceerd die bij de release van de dienst beschikbaar zijn om te kopen. Het gaat onder meer om drie Tomb Raider-games, Assassin’s Creed Odyssey en Red Dead Redemption 2.

Google zegt dat het de twaalf games ‘zorgvuldig heeft gekozen’, waarbij er iets bij zou zitten voor iedereen. Deze twaalf titels zijn voornamelijk relatief wat oudere games en ze zijn niet automatisch beschikbaar; spelers moeten ze eerst aanschaffen via de Stadia-app.

Daarnaast noemt het bedrijf ook alvast veertien titels die eind dit jaar zullen verschijnen. Daarbij gaat het onder meer om Borderlands 3, Ghost Recon Breakpoint, Wolfenstein Youngblood, Metro Exodus en Rage 2. Volgend jaar komen ook titels als Doom Eternal, Watch Dogs Legion en Cyberpunk 2077 uit op Stadia.

Degenen die de Founder’s Edition of de Premiere Edition hebben aangeschaft, krijgen een Chromecast Ultra, een Stadia-controller en een driemaandelijks abonnement op Stadia Pro, wat betekent dat in ieder geval Destiny 2: The Collection gratis beschikbaar is.

Stadia Pro betekent toegang tot games in maximaal 4k, met 60fps, ondersteuning voor hdr en surroundgeluid. De kosten voor een Stadia Pro-abonnement bedragen tien euro per maand en Pro-gebruikers krijgen iedere maand ‘ongeveer één gratis game’. De gratis, niet Pro-variant van Stadia, waarbij de games ook gewoon moeten worden aangeschaft, ondersteunt 1080p-games op 60fps en stereogeluid.

Stadia-games beschikbaar op 19 november:

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2: The Collection

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Rise of the Tomb Raider

Samurai Shodown

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Stadia-games beschikbaar eind dit jaar:

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

Darksiders Genesis

Dragonball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy 15

Football Manager 2020

Ghost Recon Breakpoint

Grid

Metro Exodus

NBA 2K20

Rage 2

Trials Rising

Wolfenstein Youngblood