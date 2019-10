Google lanceert streamingplatform Stadia voor videogames op 19 november HR

15 oktober 2019

17u28

Bron: Belga 0 Games Google stelt zijn streamingplatform voor videospelletjes Stadia vanaf 19 november beschikbaar. Dat heeft de internetreus vandaag bekendgemaakt.

Met Stadia wil Google proberen om de hegemonie van de spelconsoles, zoals PlayStation van Sony en Xbox van Microsoft, te doorbreken. Via het platform zullen volwaardige computergames in hoge kwaliteit te spelen zijn vanaf een computer, televisie, tablet of smartphone. De spelletjes moeten daarbij niet gedownload worden en ze zullen draaien op de servers van Google, zodat de speler geen krachtige computer of spelconsole nodig heeft.

Stadia is vanaf 19 november beschikbaar in veertien landen, waaronder België. Wie nu al Stadia aanschaft, de zogeheten ‘Premiere Edition’, betaalt 129 euro en krijgt daarvoor een speciale controller en een Chromecast Ultra om de spelletjes naar de tv te streamen.

Baldur’s Gate 3

Ook zit daarin al een abonnement van drie maanden op ‘Stadia Pro’, dat daarna 9,99 euro per maand kost. Sommige games zitten niet in het abonnement en moeten apart worden aangekocht. Volgend jaar komt ook een basisversie op de markt, waaraan geen maandelijkse kosten zijn verbonden, maar waarbij de spelletjes wel in een lagere kwaliteit worden gestreamd.

Een van de eerste spelletjes die op Stadia zullen verschijnen, is ‘Baldur's Gate 3' van de Belgische gameontwikkelaar Larian Studios.