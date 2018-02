Goed nieuws voor Mario Kart-fans: Nintendo werkt aan versie voor smartphones Redactie

01 februari 2018

09u19

Bron: Tweakers.net 0 Games Nintendo is bezig met de ontwikkeling van een Mario Kart-game voor smartphones. De laatste game in de franchise, Mario Kart 8 Deluxe, kwam vorig jaar uit voor de Switch-console. Nintendo werkt ook aan een Mario-film.

Nintendo heeft verder geen details bekendgemaakt van de game. Mario Kart Tour komt uit tussen april van dit jaar en maart van volgend jaar, zo zegt het management van Nintendo in een bespreking van financiële resultaten.

Het is voor het eerst dat Nintendo een Mario Kart-game voor smartphones zou uitbrengen. De Japanse spelletjesmaker is al wel enige jaren bezig met de ontwikkeling van apps en games voor smartphones. Zo kwam eerder Miitomo uit, een applicatie waarmee het bedrijf dit jaar alweer stopt. Een jaar geleden kwam de eerste Mario-game voor smartphones uit, Super Mario Run.

Nintendo werkt bovendien met filmdistributeur Universal aan een film met Mario in de hoofdrol. Daarvoor werkt het bedrijf samen met het Amerikaanse Illumination. Ook over de film zijn nog geen details bekend, zoals waar hij over gaat en wanneer hij uitkomt.