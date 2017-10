Goed nieuws voor de Nintendofans: Mario is terug in 3D! 12u59

Bron: Nintendo 0 Nintendo Games Super Mario Odyssey, het volledig nieuwe avontuur van Mario in 3D, komt vandaag exclusief uit op de Nintendo Switch. Voor zij die nog niet helemaal uitgerust zijn en nog niet beschikken over de console, zal Nintendo tegelijkertijd een pakket lanceren, dat bestaat uit het spel (onder de vorm van een downloadcode) en een spelconsole Nintendo Switch in beperkte oplage met rode Joy-Con. Deze Joy-Con werden uitgedost in Mario's lievelingskleur en zijn exclusief beschikbaar in dit speciale pakket.

Mario komt terug in een heel nieuw 3D-avontuur, het eerste in deze stijl sinds Super Mario 64 in 1997 en Super Mario Sunshine in 2002. Stort je in dit fantastische avontuur door verschillende rijken, en maak gebruik van de nieuwste vaardigheden van Mario om prinses Peach te redden uit de klauwen van de verschrikkelijke Bowser die met haar wilt trouwen.

Gelukkig staat Mario er niet alleen voor, omdat hij voor de eerste keer in zijn leven hulp krijgt van een metgezel Cappy. Cappy is een geheimzinnig wezen uit het hoedenrijk, dat zich in de beroemde rode pet van Mario heeft veranderd en een volwaardig en zelfstandig karakter is geworden. Met een paar eenvoudige bewegingen van de Joy-Con, kan je het legendarische petje naar de vijanden van Mario lanceren om hen te bezitten en hun vaardigheden over te nemen. Er zouden nog nieuwkomers zijn zoals een T-Rex.