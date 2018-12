GETEST. Maakt een externe flashdrive je Xbox One sneller? sam

21 december 2018

18u21 0 Games Laadtijden zijn een pest voor gamers, of toch minstens een noodzakelijk kwaad. Op spelconsoles valt echter heel wat snelheidswinst te boeken met snellere harde schijven. Sony laat toe de interne schijven van de PlayStation 4 gemakkelijk te vervangen, maar bij Microsofts Xbox One is dat voor een gewone gebruiker onmogelijk. De oplossing? Een snelle externe harde schijf.

Sinds de lancering eind 2013 heeft de Xbox One al enkele upgrades gekregen met de S- en vooral de X-reeks. Hoewel de Xbox One X laadtijden aanzienlijk inkort, blijft de console voorzien van een klassieke harde schijf die draait met een snelheid van 5.400 toeren per minuut (RPM). Gelukkig zijn de consoles uitgerust met een snelle USB 3.0-verbinding, zodat je zelfs enkele seconden tijdswinst kan boeken door je games op een externe harde schijf van 5.400 RPM te zetten.

Je hebt natuurlijk ook snellere schijven, vooral flashdrives of solid state drives (SSD). Seagate brengt dit jaar speciaal voor de Xbox One enkele SSD-schijven uit, compleet met een Xbox Game Pass-abonnement van twee maanden. De stekkerloze drives komen in drie varianten van 500 GB, 1 TB en 2 TB, en de fabrikant gooide eentje in onze testbak.

Uiterlijk

De rechthoekige zwarte drives zijn met 94 mm op 79 mm opvallend klein, pakweg anderhalve bankkaart groot. Met 90 mm zijn ze ook opvallend dun, zodat je ze wel heel makkelijk kan meenemen. “Dankzij de officiële Xbox-licentie past de Game Drive bovendien ook visueel uitstekend bij je Xbox One”, klinkt het.

In de praktijk blijkt op de drive gewoon een plaatje met het Xbox-logo te hangen dat niet heel de oppervlakte bedekt, wat toch niet zo blits oogt. Niet dat je daar tijdens het gamen iets van zou merken, maar het is jammer omdat dit net iets is waarmee Seagate zijn SSD wil onderscheiden van andere drives, die in principe even goed zouden moeten werken.

Snelheid

Over naar het belangrijkste: de snelheid. Het gamen lijkt geregeld ietsje vlotter te verlopen, maar is dat echt zo? We deden daarom enkele opstarttests, om te beginnen met Battlefield V op de interne schijf van onze Xbox One van de eerste generatie, een 5.400-RPM Seagate Game Drive van vorig jaar en de nieuwe SSD-Game Drive. Na elke verplaatsing speelden we de game even, waarna we het opstarten drie keer timeden en daarvan het gemiddelde namen.

Battlefield V had iets meer dan 40 seconden nodig om het startscherm te laden op de interne harde schijf, terwijl dat ongeveer twee seconden sneller ging op de gewone externe schijf. Op de nieuwe SSD-schijf ging het echter tien seconden sneller. Een aanzienlijk verschil.

We vergeleken ook de opstartsnelheid van Titanfall en Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands op de interne schijf en de externe SSD. In het eerste geval had Titanfall gemiddeld 53 seconden nodig om bij het inlogscherm te geraken, terwijl dat op de Game Drive minstens zes seconden sneller ging. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands laadde in iets meer dan 41 seconden via de harde schijf, terwijl dat bijna zeven seconden sneller verliep via de Game Drive.

Snelheid vs. prijs

Conclusie: je Xbox One-games spelen gaat wel degelijk sneller vanop een flashdrive, al is het de vraag of de verschillen zo spectaculair zijn dat een doorsnee gamer ze echt opmerkt. Het is dan een kwestie van waar je je geld aan wilt geven, want flashopslag blijft zeker voor grote schijfcapaciteiten erg prijzig in vergelijking met klassieke drives. Klik hier voor de meest recente prijzen van de Seagate SSD Game Drive van 512 GB.