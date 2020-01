Getest. De Asus ROG Phone II is een beest van een gaming-smartphone, maar voor wie?

Ronald Meeus

29 januari 2020

13u16 1 Games Met de ROG Phone II brengt Asus een tweede smartphone uit onder zijn Republic of Gamers-formule. Onder dat submerk probeert de Taiwanese fabrikant Asus de ware gamer te plezieren. Maar speelt die überhaupt wel games op een smartphone?

Een pc die gemaakt is voor gamers schittert vooral in zijn kracht: hij heeft doorgaans een snellere processor, een betere grafische chip, meer werkgeheugen, en een snellere opslagschijf. Die principes probeert Asus nu al een jaar of twee over te zetten naar een Android-smartphone met zijn ROG Phone-lijn. Op zich niet het allerkwaadste idee, aangezien er vandaag gewoon véél games worden gespeeld op een smartphone: volgens cijfers van het Nederlandse marktstudiebureau Newzoo is Google in essentie het zesde grootste videogamebedrijf ter wereld, met een jaaromzet van zo’n 6 miljard euro alleen al uit de opbrengsten van games die op de Google Play-store worden gedownload (het is daarmee groter dan bijvoorbeeld Electronic Arts en Nintendo, twee ‘echte’ gamebedrijven).

Zware telefoon, zware games

Maar natuurlijk verschilt het soort games dat op een smartphone wordt gespeeld van het soort dat doorgaans op een gaming-pc of -console wordt geïnstalleerd. De door ons geteste Asus ROG Phone II kost 900 euro op dit moment, maar het is wel een beest qua specificaties: hij heeft een Snapdragon 855 Plus-processor met een kloksnelheid van 2,96 GHz (wreed snel voor een smartphonechip!), 12 gigabyte werkgeheugen (een doorsnee smartphone heeft er 4 tot 8), en een opslaggeheugen van 512 gigabyte (alleen weggelegd voor smartphones van andere merken die een heel eind boven de duizend euro kosten). Dat is nu niet meteen het soort toestel dat je koopt om er Candy Crush Saga op te spelen.

Gamen als een beest

Natuurlijk bestaan er wel Android-games die iets meer van je smartphone vereisen. We testten onder meer Asphalt 9, een racegame die voorgeïnstalleerd stond op de ROG Phone II. De game levert een heel arcade-achtige ervaring met veel swipe-interacties, maar laat visueel wel al redelijk goed zien wat de ROG Phone II onder zijn motorkap heeft zitten. Datzelfde geldt voor The Elder Scrolls Blades, een actierollenspel met vrij gedetailleerde graphics dat dankzij de grafische hardware van de ROG Phone II, en het oled-scherm met beeldresolutie van 2340x1080 pixels, extra glans kreeg.

De Asus ROG Phone II is een min of meer volwaardige Android-smartphone, maar de kern van de ervaring zit in de Game Genie-software. Die laat je al je geïnstalleerde games lanceren vanuit één menu, en geeft je ook - zoals soortgelijke tools op een gaming-pc - actuele gegevens op gebied van gebruikte reken-, opslag- en batterijkracht.

Echte trekkers

De ROG Phone II heeft twee trekkerknoppen bovenaan het toestel. Het zijn eigenlijk twee sensoren, maar ze geven ‘haptische feedback’: ze trillen eventjes, zodat je effectief het gevoel krijgt dat je op een knop drukt. Dat is een hele verbetering ten opzichte van de manier waarop mobiele games doorgaans worden gespeeld: de meeste games hebben ergens op hun speelscherm een reeks virtuele knoppen staan, maar dat speelt gewoon niet prettig. Doordat je in iedere afzonderlijke game de twee trekkers kunt ‘mappen’ op twee van die virtuele knoppen (gewoon een rood en blauw cirkeltje ernaartoe slepen) vormen de trekkers voor de meeste mobiele games een veel beter alternatief. We testten ze onder meer uit met de vrij recente zombieshooter Left To Survive, en die schoot veel beter en nauwkeuriger met de trekkers geactiveerd.

Alleen: voor wie?

Ook wordt de ROG Phone II geleverd met een extra ventilator die je op het ding kunt klikken, maar die lijkt ons alleen maar noodzakelijk bij héél intensief gebruik: na een volle dag gamen werd het toestel bij ons nog niet overdreven heet. Ook over de batterij - een joekel met een capaciteit van 6.000 milliampère, hebben we niets te klagen: we kregen ze op een volle dag spelen slechts tot iets minder dan de helft van haar lading.

De eerste ROG Phone, in 2018 gelanceerd, was al de beste gamingsmartphone die er op de markt was, en deze opvolger houdt Asus aan de top in dit segment. Alleen blijft het de vraag voor wié ze dit toestel eigenlijk verkopen: heel wat pc-games zijn a priori gemaakt om het onderste uit de kan te halen, maar er zijn bitter weinig Android-games die hetzelfde doen: smartphonespellen richten zich per definitie op een grootste gemene deler wat hardware betreft.

Vergelijk alle prijzen van de ROG Phone II op Tweakers.be