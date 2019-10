Geschorste gamer krijgt dan toch prijzengeld na steun aan betogers Hongkong Techredactie

14 oktober 2019

15u44

Bron: AD.nl 0 Games Blizzard heeft een Hearthstone-speler die werd geschorst na een toernooi vanwege uitspraken over de situatie in Hongkong, een lagere straf opgelegd. In plaats van een jaar wordt de speler nu een half jaar geschorst, en mag hij de opbrengsten van het toernooi alsnog houden.

Het ging om de Asia-Pacific Grandmasters Season 2, waar uitspraken werden gedaan door Ng Wai Chung, ook wel bekend als ‘blitzchung’, op de officiële Taiwanese stream van het evenement. In een interview spreekt blitzchung in het Chinees zijn steun uit voor de demonstranten in Hongkong, iets dat hem door Blizzard zwaar werd aangerekend. Hij kreeg vervolgens een jaar schorsing opgelegd, waardoor hij niet mee kan doen aan toernooien, en daarnaast moest hij het gewonnen prijzengeld inleveren.



In een brief die Blizzard op zijn website heeft gepubliceerd, geeft het bedrijf uitleg over zijn beslissing. Het wordt blitzchung verweten dat hij met zijn politiek getinte uitspraken de aandacht heeft afgeleid van het Hearthstone-evenement, en dat dergelijke uitlatingen geen plaats hebben op een game-evenement. Daarnaast benadrukt Blizzard dat de beslissing niet is genomen vanwege de relaties met China. Dit werd door critici namelijk veelvuldig geuit nadat de schorsing bekend werd.



Desondanks wil Blizzard de straf verlichten, waardoor blitzchung nu een half jaar niet mee mag doen aan toernooien, in plaats van een jaar. Daarnaast mag hij het gewonnen prijzengeld houden, omdat hij dit door eerlijk spelen heeft verkregen, aldus Blizzard. Wel blijft het bedrijf van mening dat uitspraken zoals blitzchung die heeft gedaan, niet op een game-evenement thuishoren.

