Gentse studio bouwt videogame over truckracen

Ronald Meeus

20 juli 2019

14u48 4 games Er zijn zo waanzinnig veel racegames op de markt dat het moeilijk wordt om nog het verschil te maken met wéér een nieuwe titel in dat genre. Maar met een officiële game waarin je met trucks kunt racen, in plaats van met racewagens, sneed de Gentse studio Neopica een nog onontgonnen niche aan.

De lounges in de paddock van de Nürburgring, een van de toppers onder de Europese racecircuits, waren gisteren op één na helemaal leeg. Er werd namelijk niet meteen een grand prix gereden: het circuit verwelkomde er de kwalificatieraces voor het European Truck Racing Championship (ETRC), waarvan hier vandaag en morgen de vierde race wordt gereden. Ja, racen met opleggers is een ding: gepimpte opleggers natuurlijk, beesten van minstens vijf ton die dankzij hun naar 1200 pk opgedreven motor een topsnelheid van 280 kilometer per uur kunnen halen - al wordt de snelheid op tijdens het ETRC wel beperkt tot ongeveer 160 km/u.

Anders racen

Het is vooral spectaculair - en voor de coureurs gevaarlijk - wanneer ze de eerste keer in de bocht gaan: opleggers zijn namelijk grote voertuigen, waardoor ze ook snel in elkaars weg kunnen komen te liggen. Al tijdens de eerste ronde van de Trucks Mittelrhein Cup, een lokale truckrace die voor de start van de ETRC werd gereden, moest de race al eventjes worden stilgelegd omdat een van de deelnemers in de vangrails was geknald. Aan de commentatoren de ondankbare taak om twintig minuten lang te blijven doorleuteren zonder dat er iets gebeurt, terwijl de trucks zich opnieuw naar hun startpositie begeven.

Peter Vermeulen gniffelt eventjes. “Een truck besturen in een race is heel andere koek dan een racewagen”, zegt hij. En hij kan dat weten. Want als oprichter van de Gentse videogamestudio Neopica is hij, samen met de 25 ontwikkelaars die zijn bedrijf momenteel telt, twee jaar lang bezig geweest aan de officiële videogame bij het European Truck Racing Championship. “Truckracers gaan op een heel andere manier de bocht in”, noemt hij één voorbeeld. “Hun tuigen zijn minder wendbaar, dus ze zoeken zich eerder een ideale positie om meteen al recht door de bocht te gaan. Op die manier hebben ze nog voldoende snelheid wanneer ze aan het einde van de bocht weer gas kunnen geven.”

Nieuwe spelmechanieken

Forza Motorsport, Gran Turismo, Project Cars, Grid: de internationale concurrentie op gebied van racegames is extreem groot. Door een game rond een nichevoertuig te ontwikkelen, een dat in geen enkele andere game uit het genre zit, zet Neopica daar dus een voet tussen de deur. “Het was een idee van BigBen Interactive, onze Franse uitgever”, zegt Vermeulen. “Maar wij zagen er vooral een grote uitdaging in. En inderdaad: het is een mooie niche.”

Omdat European Truck Racing Championship een game is die werd gemaakt onder licentie van motorsportfederatie Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), kreeg Neopica heel wat data toegespeeld om de game natuurgetrouw te maken met de echte race. “Maar we hebben ook heel wat zelf moeten doen”, zegt Vermeulen. “De circuits hebben we bijvoorbeeld nagebouwd op basis van eigen video’s en laserscans van het wegdek. Ze keken ook heel streng toe op de uiterlijke waarachtigheid van de trucks die we digitaal nabouwden voor de game: het gebeurde bijvoorbeeld dat we een bepaalde sticker een paar centimeter moesten opschuiven. Waanzin, zeker gezien het feit dat we toen met trucks van het vorige seizoen werkten, en ze er tijdens dit nieuwe seizoen vaak heel anders uitzien.”

Verhitte remmen

Wie de game speelt, zal ook meteen merken hoe verschillend het is om een racetruck te besturen. Er zitten ook speelelementen in die niet in andere racegames te vinden zijn. De remmen van een racetruck geraken bijvoorbeeld snel oververhit, waardoor ze bij momenten moeten worden afgekoeld door middel van water uit een in de truck ingebouwd reservoir.

“Het is geen moeilijke game”, zegt Vermeulen. “Je moet geen simulatiefreak zijn om hem te kunnen spelen: minder ervaren spelers worden bijvoorbeeld een beetje geholpen in het bochtenwerk. Maar de heel specifieke elementen van deze aparte manier van racen wilden we toch in het spel vatten.”