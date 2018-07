Gents e-sportteam zet ongeziene prestatie neer met 'Counter-Strike' sam

20 juli 2018

11u16 8 Games Een Gents gameteam heeft zich als allereerste ploeg in de Benelux weten te kwalificeren voor de eindronde van de ESEA Advanced. Dat is "de wachtkamer voor teams die op Europees niveau hun mannetje willen staan", klinkt het bij team Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) van e-sportorganisatie Defusekids.

"Als een team de eindronde haalt en het in die eindronde tot de halve finale schopt, dan promoveert het naar de gegeerde ESEA Mountain Dew League (MDL), wat vergelijkbaar is met de Europa League in het voetbal", klink het bij Defusekids, dat wil uitgroeien tot het eerste professionele sportteam in de Benelux.

Sterk seizoen

Het Belgisch-Nederlandse team wist in het reguliere seizoen te winnen van topteams uit onder andere Rusland, Zweden, Spanje en Frankrijk. "Deze overwinningen krijgen een extra randje vermits dergelijke teams zich fulltime kunnen toeleggen op e-sport, in tegenstelling tot Defusekids," aldus de ploeg.



Defusekids won in twee maanden competitie twaalf keer en verloor vier keer, goed voor een vijfde plaats in de eindstand die recht geeft op de eindronde die doorgaat van 23 juli tot 29 juli. Het is de eerste keer dat een Beneluxteam hierin slaagt.

"Geschiedenis schrijven"

"Wat het team heeft gepresteerd was boven alle verwachtingen en doet hopen op meer", laat manager Filip Langerock weten. "Het zou een zegen zijn voor e-sport in de Benelux om een team te hebben dat eindelijk kan doorstoten op Europees niveau. We hebben in elk geval alle kaarten in handen om volgende week opnieuw geschiedenis te schrijven."

Eerder deze maand kwamen in Keulen zo'n 15.000 bezoekers kijken naar ESL One, het grootste e-sportevenement van Europa. 16 teams speelden daar Counter-Strike - Global Offensive voor een prijzenpot van 300.000 dollar (257.000 euro).

Meer over Benelux

sport

sportdiscipline

Defusekids

voetbal