Gents bedrijfje werkt zich op slimme manier in de kijker in App Store Koen Van De Sype

Triangle Factory AR Sports Basketball staat prominent in beeld in de App Store. Games Een jong Gents bedrijf dat computerspelletjes ontwikkelt, is er op een clevere manier in geslaagd om de frontpagina van de App Store te halen. Apple lanceerde met zijn nieuwe iOS 11 ook de nieuwe categorie 'Amazing AR Games' in zijn online winkel en daar prijkt het razendsnel ontwikkelde basketbalspel van Triangle Factory nu prominent in beeld.

Het gaat om een gloednieuw spelletje met ‘augmented reality’, een beetje zoals de Pokémon Go-rage van afgelopen jaar. Met ‘AR Sports Basketball’ kan je thuis, op kantoor of gewoon op straat basket spelen, waarbij de bal en de ring alleen op je smartphone of tablet te zien zijn. (lees hieronder verder)

“Het gaat om een spelletje waarvoor we de nieuwe ARKit van Apple gebruikt hebben”, vertelt Timothy Vanherberghen van Triangle Factory. “We hebben er net ook HORSE aan toegevoegd, zodat je het ook samen met vrienden kan spelen door je toestel door te geven.”

De ontwikkeling van het spel ging heel snel. “We hebben ons gehaast zodat we als een van de eersten in de nieuwe categorie van de App Store zouden staan”, aldus Vanherberghen. “En dus bovenaan zouden prijken. Maar we hebben er natuurlijk ook over gewaakt dat het kwalitatief zou zijn. Het spelletje op zich is eenvoudig. In een week tijd hadden we het basisconcept klaar. Met de update erbij zullen we er twee weken aan bezig geweest zijn en dat is erg snel.”

In de kijker

Het is de eerste keer dat het bedrijfje op deze manier in de kijker loopt. Met een vorig spelletje (Switch) trok Triangle Factory ook wel al de aandacht. Dat haalde in Vlaanderen alleen al 400.000 downloads. Het nieuwe spel heeft er intussen al 150.000 in enkele dagen tijd. “Voorlopig krijgen we er vooral exposure door, maar we hopen er op termijn ook geld mee te kunnen verdienen, onder meer door de reclameopbrengsten”, klinkt het nog.