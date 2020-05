Gehoornde helmen? Assassin’s Creed Valhalla ontkracht koppige mythes over Vikingen Raf Picavet

11 mei 2020

17u00 0 games De volgende aflevering in de historisch verankerde Assassin’s Creed-serie dropt je in de rol van de Vikingleider Eivor. Die trekt met zijn clan naar Engeland in de hoop daar een nieuw bestaan en thuis uit te kerven. Raf Picavet sprak als enige gamejournalist uit de Benelux met met game director Ashraf Ismail over de game en het verschil tussen het imago en de realiteit van Vikings.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een Assassin’s Creed-game vertrekt altijd vanuit historisch correcte fundamenten. Wat is een van de grootste algemene misvattingen over Vikings die jullie in Valhalla rechtzetten?

Ashraf Ismail: “Behalve dat ze dus geen horens op hun helmen droegen, wilden we laten zien dat dit volk veel meer was dan een horde brutale krijgers. Toegegeven, het was een krijgercultuur, maar ze waren ook grote reizigers, handelaars en landbouwers. Ze verkenden grote stukken van de wereld. Een deel van de enige neergeschreven geschiedenis over Vikings uit de middeleeuwen komt overigens uit het Midden-Oosten. Precies omdat ze handel zo belangrijk vonden, stonden ze heel gastvrij en open tegenover andere volkeren”.

Heel wat Assassin’s Creed-spelers kiezen voor een zo heimelijk mogelijke aanpak en tactieken. Hoe valt dat te rijmen met het brutaal en openlijk gewelddadige dat we met Vikings associëren?

Ashraf Ismail: “Vikings kunnen inderdaad heel brutale krijgers zijn, maar ze waren bovenal praktisch en keken absoluut niet neer op een heimelijke aanpak. Waarom zou je iemand nodeloos verliezen? Veel van de Vikingsaga’s vertellen ook over iemand die ongezien ergens binnendringt of zijn vijand misleidt. Daarom hebben we ons ook in de game geen moeite getroost om stealth tot een haalbare, krachtige en lonende optie te maken. Die verborgen polsdolk is terug, je kan je voor dood houden en je raaf Sýnin kan vijanden afleiden.

Daarnaast ben je een Viking in een Engeland dat je vaak vijandig gezind is. Daarom brengen we ook het mechanisme van sociale stealth terug, waarbij je met een gedeeltelijke vermomming kan opgaan in groepjes nietsvermoedende omstaanders”.

Je nederzetting is je nieuwe thuis in de game en daarmee een nieuw spelmechanisme voor de game. Welke impact heeft dat op de gameplay en/of het verhaal?

Ashraf Ismail: “Die nederzetting is Eivors thuis en een weerspiegeling van zijn/haar karakter als leider. Investeren in het uitbouwen ervan creëert niet alleen gebouwen maar doet ook je gemeenschap en sociaal ecosysteem groeien. Je verhaal zal onderstreept en weerspiegeld worden door het verhaal van je nederzetting en zijn bewoners. Elk nieuw gebouw heeft dan weer een andere functie en voegt gameplayopties toe. In de stallen kan je je rijvaardigheid opschroeven, in de barakken kan je huurlingen rekruteren om je te vergezellen op je raids, in de tattooshop kan je je look bijsturen, enzovoort”.

De twee voorgangers Origins en Odyssey voerden in zowel verhaal als gameplay een element van het bovennatuurlijke op, gelinkt aan religie en mythologie. De naam Valhalla zegt al iets, maar mogen we gelijkaardige elementen verwachten?

Ashraf Ismail: “De Noorse mythologie speelde een grote rol in het dagelijkse leven van de Viking, dus maken die gebruiken ook deel uit van de wereld in Assassin’s Creed Valhalla en zijn bewoners. We vertellen het verhaal van Eivor, een Vikingleider die met die gebruiken en dat geloof is opgegroeid en als speler krijg je zijn/haar persoonlijke perspectief daarop”.

In de trailer is er sprake over de ‘Vikingheidenen’. Kan je wat meer vertellen over de altijd heikele rol van religie en de impact ervan op de game?

Ashraf Ismail: “Op dit punt in de geschiedenis ging Engeland door een transitie in geloofssystemen. Christendom, Noorse gebruiken en heidendom kwam je overal tegen, telkens in andere verhoudingen gemixt. Het was een onderdeel van die tijdsperiode. De verteller die je in de trailer hoort is Aelfred, de koning van Wessex, die zich verzet tegen de invasie van Vikings. Hij zal een belangrijke en complexe rol in je game spelen”.

Historisch gezien duwde die Alfred als aanvoerder van de Saksen de Noormannen terug de zee in. Dus eigenlijk speel je als Viking aan de uiteindelijk verliezende kant. Hoe pakken jullie dat in de game aan?

Ashraf Ismail: “Het antwoord daarop voert ons diep op spoilerterrein, dus dat zal je zelf moeten ontdekken”.

De game zou een politiek aspect hebben, met bondgenootschappen, tactische huwelijken, taaie beslissingen. Betekent dit dat de game andere Vikingclans dan de jouwe telt?

Ashraf Ismail: “Zowel in Noorwegen als in Engeland zal je heel wat andere Vikingclans met legendarische figuren tegen het lijf lopen. Maar meer kan ik daarover op dit moment niet onthullen”.

Kan je wat meer vertellen over de rol van die iconische Vikingschepen in de game?

Ashraf Ismail: “In Valhalla doorkruis je Engeland met die zogenaamde langschepen. Je verkent ermee, voert er raids diep op vijandelijk terrein mee uit en in een latere fase, wanneer de vijand er verdedigingstechnieken tegen ontwikkelt, zal je die ermee trachten te overwinnen. Je vervoert er je plunderaars mee, en krijgers die je onderweg ontmoet en kan overtuigen om zich bij jou aan te sluiten. Door de barak in je nederzetting te bouwen kan je de Jomsviking, Vikinghuurlingen, rekruteren en trainen”.

Die Jomsviking kan je ‘verhuren’ aan andere spelers of jij kan die van andere spelers in jouw game gebruiken. Hoe werkt dat en hoeveel rechtstreekse controle heb je over die krijgers?

Ashraf ismail: “De Jomsviking zal net zoals de andere leden van je raider-team aan je zijde vechten, maar dat veelal zelfstandig doen. Ze weten wanneer je specifieke hulp nodig hebt, bijvoorbeeld om door een barricade te breken of een bepaalde vijand te verslaan. Ze helpen met plunderen en wanneer jij als Eivor het op een lopen zet naar je schip, zullen ze je volgen”.

Vonden naast historische research nog andere inspiratiebronnen hun weg naar de game? Zoals boeken, films, series?

Ashraf Ismail: “Heel veel inspiratie kwam uit een tour die we vroeg in de ontwikkeling van de game door Noorwegen en Engeland maakten. In Noorwegen kregen we een geweldig gevoel voor die brute schoonheid van het land en ervoeren er een ongelofelijke gastvrijheid. We interviewden heel wat kenners en kregen een diep inzicht in de cultuur van de periode die we in de game opvoeren. We zeilden en roeiden in die langschepen, trokken door de natuur en hoorden er onvergetelijke verhalen. Toen we daarna in Engeland die glooiende groene heuvels zagen en dat land van de Muur van Hadrianus tot Stonehenge doorkruisten, gaf dat een uniek perspectief aan die beleving van de Viking die naar Engeland kwam en de impact die dat op de Saksische koninkrijken in die periode had.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Assassin’s Creed Valhalla verschijnt eind dit jaar voor pc, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X.