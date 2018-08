Geen nieuwe 'Assassin's Creed' in 2019 Julian Huijbregts sam

22 augustus 2018

17u07

Bron: Tweakers.net 0 Games Ubisoft brengt in 2019 geen nieuwe game in de Assassin's Creed-serie uit, zegt CEO Yves Guillemot op gamebeurs Gamescom. Volgend jaar verschijnt wel nieuwe inhoud voor Assassin's Creed Odyssey, het spel dat dit jaar uitkomt.

Nochtans volgt Odyssey wel amper een jaar na de vorige grote release, Assassin's Creed Origins een jaar geleden. Guillemot stelt echter dat de ontwikkeling van Odyssey al was begonnen terwijl nog aan de voorganger werd gewerkt. Origins werd vorig jaar uitstekend ontvangen, nadat een jaar eerder geen game in de serie uitkwam.



In de jaren daarvoor verscheen elk jaar een nieuw deel, wat de kwaliteit niet altijd ten goede kwam. Vooral Assassin's Creed Unity uit 2014, dat zich afspeelde in het revolutionaire Parijs, werd geplaagd door grafische bugs en prestatieproblemen bij de release.

Odyssey

Ubisoft zal in 2019 wel nieuwe inhoud uitbrengen voor Assassin's Creed Odyssey, dat verschijnt op 5 oktober. Volgens Guillemot krijgt die game na de release veel updates, zodat spelers blijven terugkeren naar het spel.



"Assassin’s Creed Odyssey vindt plaats in het oude Griekenland, in de vijfde eeuw voor Christus, tijdens de Peloponnesische Oorlog tussen Sparta en Athene", meldt Ubisoft. "Als Alexios of Kassandra komen spelers mythen tegen in de vorm van legendarische dieren en mythische wezens. Ondertussen strijden spelers tegen huurmoordenaars en dagen ze de Cult van Kosmos uit." Dat zijn gemaskerde figuren die "een krachtig artefact hebben ontdekt" waarmee ze heel Griekenland onder hun controle willen krijgen.

