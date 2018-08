Gedaan met gratis online spelen op Nintendo Switch: betalend abonnement komt eraan kg

11 augustus 2018

17u23

Bron: ANP, GamesRadar 0 Games De nieuwe onlineservice voor de Nintendo Switch lijkt er nu dan toch echt aan te komen, aldus de Belgische Nintendo-site. Tot nu toe werd deze telkens uitgesteld, maar nu kondigt Nintendo aan dat de service in de tweede helft van september online gaat. Een precieze datum volgt nog.

Met de onlinedienst kunnen Switch-gebruikers tegen betaling online spelen in games zoals Splatoon 2, ARMS of Mario Kart 8 Deluxe. Daarnaast biedt de service opslag in de cloud, toegang tot NES-klassiekers met online-opties en "exclusieve aanbiedingen".

Een individueel abonnement op de dienst kost je 3,99 euro voor één maand, 7,99 euro voor drie maanden of 19,99 euro voor een jaar. Je kan ook opteren voor het familiepakket, waarbij je 34,99 euro betaalt voor een jaar en je abonnement kunt delen met tot zeven andere spelers. Belangrijk om te weten: Switch-gebruikers zullen niet automatisch geabonneerd worden op de dienst. Je kan je lidmaatschap vanaf september activeren in de eShop of via de Nintendo-website.

Niet langer gratis

De officiële lancering betekent ook dat je vanaf september in meeste games niet meer online zult kunnen spelen, tenzij je geabonneerd bent op de dienst. Dat bevestigt een klein zinnetje tekst op de Belgische website van Nintendo: "Opmerking: met de start van deze service zal online spelen niet langer gratis worden aangeboden."

Volgens GamesRadar zou het nog wel mogelijk zijn om gratis online te spelen in spellen die je ook gratis kan downloaden, zoals Fortnite. Natuurlijk kan je je Switch ook nog gewoon gebruiken om gratis offline te spelen.