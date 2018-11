Gametrailer: hou armageddon en Zeven Hoofdzonden tegen in actie-avonturengame ‘Darksiders III’ sam

28 november 2018

14u42 0

In hack-n-slashgame Darksiders III vecht je als Fury, de derde ruiter van de apocalyps. Na Death en War in de vorige games trekt zij nu ten strijde tegen de Zeven Hoofdzonden om de balans tussen goed en kwaad te herstellen. Dat gebeurt op een Aarde die zwaar gehavend is door oorlog en verval, en overwoekerd wordt door de natuur. Zoals in de voorgangers vecht je in deze actie-avonturengame met grote en kleine wezens en los je puzzels op. De game verschijnt voor Xbox One, PlayStation 4 en PC.

