Gamers gediskwalificeerd wegens 'illegale muis' JM

26 juni 2018

14u57

Bron: ANP 2 Games Een e-sportsteam uit Peru is gediskwalificeerd in een Dota 2-gametoernooi omdat een teamlid gebruikmaakte van een programmeerbare muis. De gamers konden door de diskwalificatie fluiten naar de prijzenpot van 15 miljoen dollar, meldt Motherboard.

In het actiespel Dota 2 strijden teams van vijf personen tegen elkaar. Ieder teamlid bestuurt een personage. De valsspeler bediende een personage dat klonen van zichzelf kon maken. Iedere kloon moest apart worden bestuurd, maar de gamer viel door de mand omdat hij de klonen tegelijk bestuurde, wat normaal gesproken niet mogelijk is. Het team ontkent de muis te hebben geprogrammeerd, maar de organisatie schorste de gamers toch wegens 'oneerlijk voordeel'.

Dota 2 is zeer populair in de professionele gaming scene. Teams van over de hele wereld strijden in vele verschillende competities tegen elkaar.