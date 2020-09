GAMEREVIEW WRC 9: de meest complete rallygame ooit (met een kleine ‘maar’) Günther Brants

14 september 2020

21u24 2 games Rallyfans worden verwend, want hun favoriete motorsport mag tegenwoordig ook op een ijzersterke videogame rekenen. WRC 9 heeft de minpuntjes van z’n voorgangers grotendeels weggewerkt, waardoor deze rallygame zonder twijfel de meest complete ooit is. Bovendien doet WRC 9 het op sommige vlakken gewoon veel beter dan andere racegames. De graphics bijvoorbeeld, die zijn verbazingwekkend knap.



Rally is samen met Formule 1 wellicht zowat de moeilijkste vorm van racen. In videogames mag de rallysport die titel zelfs helemaal in z’n eentje claimen. Iedere game is bijzonder uitdagend en voor sommige gamers wellicht een tikkeltje frustrerend. Je moet dus wel al een beetje fan van rally zijn om WRC 9 een goede game te vinden. Maar die rallyliefhebbers zullen door dit spel zeker niet teleurgesteld worden. Alles lijkt realistischer dan in om het even welke voorganger van deze game.

De besturing is voor rallygames uiteraard nog crucialer dan voor andere spellen in het genre. In het echt kan ieder putje in de weg grote gevolgen hebben en dat is bij WRC 9 niet anders. Luister goed naar de aanwijzingen van je copiloot, want anders vlieg je zeker uit de bocht. Soms hoef je zelfs niet in een bocht te rijden om te voelen dat je de controle over je wagen dreigt te verliezen. Eén foutje is voldoende om een volledige proef te verpesten. Je hebt geen flashbacks, dus moet je telkens opnieuw beginnen of de bittere nederlaag aanvaarden.

Carrièremodus

Racegames zijn altijd leuker als er een goede carrièremodus aan vasthangt. Bij WRC 9 is het mogelijk om als groentje te starten, zodat je jezelf moet bewijzen vooraleer je een kans bij de grote jongens krijgt. Je beschikt wel meteen over een indrukwekkend team. Tussen alle rally’s en trainingen door vertoef je in een gigantisch hoofdkwartier. Hier bepaal je welke leden van je team aan de volgende rally zullen deelnemen, ontwikkel je R&D, etc. In het begin van de game wordt alles door een vrouwenstem netjes geïntroduceerd. Na een tijdje verdwijnt die begeleiding en ben je vrij om je eigen ding te doen.

Je moet uiteraard indruk maken op fabrikanten van wagens om een zitje te krijgen. Daar zorgen niet enkel de rally’s zelf voor, maar ook proeven, historische rally’s en speciale try-outs. Leg die zeker niet naast je neer als je eerste rally’s geen groot succes zijn. Het zijn handige manieren om het vertrouwen van fabrikanten in stand te houden en ook de moraal binnen je team te verbeteren.

Fantastische graphics

Niet alleen de gameplay van deze game is meer dan behoorlijk, het spel blinkt op nog een andere manier uit. De graphics halen een zelden gezien niveau voor een racetitel. De landschappen zijn adembenemend en ongelooflijk realistisch. In veel racegames vormen die graphics een minpuntje, bijvoorbeeld omdat je merkt dat landschappen in de verte nog moeten laden terwijl je aan het racen bent. En als het begint te regenen, gaat het soms volledig mis. Niets van dat in WRC 9!

Eigenlijk moet je de controller gewoon eens aan een vriend doorgeven en jezelf in de zetel zetten om de landschappen te bewonderen. Tijdens het racen heb je gewoon geen tijd om rond te kijken, al heb je wel het gevoel dat je iets aan het missen bent. In tegenstelling tot bij Formule 1 is het niet mogelijk om hele circuits na te bouwen. De makers hebben dus geweldig werk geleverd om trajecten te maken door landschappen waarin je de bewuste landen echt goed herkent.

Er is ook op details gelet. Als het tien jaar geleden al indrukwekkend was om een helikopter in een rallygame te zien overvliegen, dan zien we nu regelmatig een drone passeren. Let wel op dat je je hierdoor niet laat afleiden.

Voor experts én amateurs

WRC 9 is een erg toegankelijke game voor nieuwkomers, maar verwacht niet dat je je eerste rally gaat winnen. En wellicht zal de ene rally je ook gewoon beter liggen dan de andere. De ondergrond is daar verantwoordelijk voor. Misschien ben je sneller of stuurvaardiger op gravel dan op asfalt. Of wie weet is sneeuw wel iets voor jou? Hoe dan ook sta je meteen voor de vuurdoop, want je eerste rally speelt zich af op een prachtig sneeuwtapijt.

Je moet er wel wat tijd in steken om beter te worden in deze game. Als je meteen zoals Lewis Hamilton zeges aan elkaar wil rijden, heb je in WRC 9 niets te zoeken. Wanneer het lukt, doet winnen natuurlijk wel ongelooflijk veel deugd. Die hoge moeilijkheidsgraad is goed nieuws voor de ervaren gamers in dit genre. Bovendien hebben de ontwikkelaars een paar leuke functies toegevoegd. Je kunt bijvoorbeeld je eigen club oprichten en wedstrijden onder de leden organiseren.

Conclusie

We kunnen WRC 9 maar moeilijk op foutjes betrappen. De enige voorwaarde om dit spel geslaagd te vinden, lijkt ons dat je fan moet zijn van de rallysport. Op dat vlak sluit rally goed aan bij de F1-franchise, die intussen ook al enkele jaren straffe games produceert. Liefhebbers van rally zullen smullen van de erg uitdagende en realistische wedstrijden. Geduld en stuurmanskunsten zijn essentieel om de game te spelen.

WRC 9 is misschien zelfs een van de beste racegames van dit jaar, maar dan voor een nichepubliek. Als jij jezelf bij dat publiek rekent, hoef je niet te twijfelen. Dan is WRC 9 een absolute aanrader die niet in je collectie mag ontbreken.