GAMEREVIEW UFC 4: ideaal om stoom af te laten bij hete temperaturen

16 augustus 2020

Fans van mixed martial arts hebben 2,5 jaar moeten wachten op de nieuwe game van UFC, kort voor 'Ultimate Fighting Championship'. Ze krijgen geen sterk vernieuwde gameplay, wel enkele doordachte verfijningen, een prima tutorial en plezante extra's.



Zoals je mag verwachten van een EA-game als UFC 4, is het vechtsysteem enorm uitgebreid. Ongeveer alle bewegingen uit echte wedstrijden vind je terug bij de vechtjassen in de game. Dat betekent dus trainen geblazen, want het is een uitdaging van jewelste om al knoppencombinaties onder de knie te krijgen. De voldoening wanneer het begint te lukken, is wel des te groter, en bij je eerste knock-out steek je vast een gebalde vuist in de lucht. Het vechtsysteem is ook bijzonder responsief, waardoor je bijvoorbeeld een aanval vlot kan afbreken om in de verdediging te gaan.

Oefenen

Gelukkig voorziet de game een uitstekende tutorial in de carrièremodus waarin je meteen na de creatie van een personage in wordt gedropt. Je zelfgemaakte strijder kan trouwens een bepaalde specialiteit hebben, zoals boksen of worstelen, waarna je eigenschappen op verschillende manieren kan verbeteren. Maar die carrièremodus dus: die start als een verhaal waarbij een bekende coach je opmerkt tijdens je eerste gevecht, waarna hij je traint en alle moves laat oefenen. Na elke sessie kan je even sparren om telkens een deel van dat enorme arsenaal te oefenen, waarbij uithalen die je vaak gebruikt, op de duur ook sterker worden zodat je je personage echt naar je hand kan zetten. Na enkele matchen kan je dan aan de weg beginnen te timmeren, uiteraard met gevechten zelf, maar ook via redelijk overbodige interacties met andere MMA’ers om bv. vetes te creëren en zo hypes te doen ontstaan. Het type gevechten is wel erg uitgekiend opgezet om op een speelse manier gaandeweg een hoop moves in je vingers te krijgen.

Afwisseling

Natuurlijk kan je op een aantal manieren vechten tegen computergestuurde of menselijke spelers. Een coole nieuwigheid online is de Blitzmodus, wat confrontaties oplevert met steeds andere regels. In de Online World Championships daarentegen gaat het er heel wat serieuzer aan toe. Ronduit geweldig is het Mortal Kombat/Bloodsport-achtige Kumite, compleet met aparte outfits, diepe commentaarstem en extra vettige geluidseffecten.

Je krijgt ook een ‘achtertuin’-optie met korte shorts, waar de liefhebbers met wat verbeelding kunnen denken dat ze op het strand staan. Ook tof zijn de Knockout Mode en Stand and Bang-optie, waarbij dat laatste inhoudt dat je grondwerk vermijdt.

Personages

Nee, over de modi, de oefenmogelijkheden en de tutorials valt geenszins te klagen. Over de aanwezige - of eerder afwezige - vechters misschien wel. Of toch een beetje. De game bevat weliswaar meer dan 230 personages, maar enkele grote namen schitteren door afwezigheid. Dat is niet per se erg, maar toppers als Askar Askarov en Jennifer Maia, allebei de huidige nummer drie in hun klassement, mag je eigenlijk toch wel verwachten.

Technisch

Op technisch vlak presteert de game uitstekend, al krijgen we wel geregeld de melding dat we niet verbonden zouden zijn met de servers van EA. Maar alles bolt soepel, en het grondwerk in de octagon is aanzienlijk verbeterd. Je kan ervoor kiezen om de besturing hier te versimpelen, en zo te proberen recht te staan, gaan voor een submit of een ‘ground and pound’. Veel spelers hadden het blijkbaar lastig met het uitgebreidere systeem uit de vorige game, dat je trouwens ook nog altijd kan inschakelen. We zijn nooit fan geweest van dat grondwerk, dus de vernieuwing is welkom, net als de twee minigames waarmee jij en je tegenstander uitmaakt wie zich de winnaar van het grondwerk mag kronen. Ook het clinchmechanisme tijdens het staan is verbeterd, waardoor je beter het gevoel van controle behoudt en vooral beter kan ontsnappen uit eentje. De confrontaties zien er verder prima uit, het geluid zit snor en de soundtrack met hiphopnummers past uitstekend bij de game.

Conclusie

Dat alles samen maakt dat UFC 4 veel plezanter blijkt dan we hadden verwacht. Het is echt een gevecht om die karrenvracht aan moves in het spiergeheugen te krijgen, maar daar staat tegenover dat de voldoening achteraf echt verslavend werkt. Dat eerste gevecht dat je wint, nadat je net op tijd die hoge rechtse hebt ontweken om dan een stapje dichter te zetten en een uppercut recht op een kin te zien landen, dat is geweldig. Een vette aanrader!