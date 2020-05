GAMEREVIEW Trials of Mana: opgepoetste 25 jaar oude klassieker biedt ouderwets avontuur zonder kapsones Michel Baeten

06 mei 2020

20u28 0 games Vorig jaar rond deze tijd verscheen Collection of Mana op de Nintendo Switch, een verzameling van de eerste drie Mana-games die jaren geleden op de GameBoy en Super Nintendo werden uitgebracht. Het pronkstuk van de bundel was Seiken Densetsu 3, de Japanse naam van Trials of Mana, dat op deze manier voor het eerst een officiële release kreeg in onze contreien. Want hoewel het spel ondertussen 25 jaar is, duurde het tot 2019 vooraleer het naar het Engels werd vertaald en ook buiten Japan verkrijgbaar werd. En van dit derde deel is er nu een volledige 3D-remake op de markt gebracht. Van een kwarteeuw niet te koop naar twee verschillende versies op minder dan een jaar tijd, het kan soms verkeren in gameland.



Het is wel een opmerkelijke zet om dit spel te lanceren in dezelfde periode als die andere remake van een ouder rollenspel, een obscure titel waar je heel misschien toch al eens van gehoord hebt: Final Fantasy VII. Opmerkelijk en spijtig, want een game die zo langverwacht en gehypet is als Final Fantasy VII Remake zet een kleinschaliger project als Trials of Mana, dat qua doelpubliek toch grotendeels in dezelfde vijver vist, helemaal in de schaduw. En dat is jammer, want hoewel beide games wel degelijk gebaseerd zijn op een bestaand spel, kon de uitwerking van de twee remakes niet meer verschillen.

Trouw aan de roots

Waar Final Fantasy VII Remake een gigantisch, over meerdere delen gespreid project en complete herinterpretatie van het origineel is, pakt Trials of Mana het veel klassieker aan met een rechttoe rechtaan heruitgave van een vergeten RPG die erg trouw blijft aan de roots van de serie. Uiteraard hebben de oude tweedimensionale sprites een opwaardering gekregen naar de derde dimensie, maar ook hier is voor een openlijk retrogevoel gekozen. Verwacht dus geen hyperrealistische graphics die je PlayStation 4 of Switch zullen doen kreunen en zweten, veel van wat je Trials of Mana je voorschotelt, zou even goed op de vorige generatie consoles mogelijk geweest zijn.

Op het auditieve vlak zijn (het merendeel van) de vele cutscenes voorzien van gesproken dialogen in plaats van de vele lappen tekst die gamers in de jaren 90 op hun bord kregen. De kwaliteit van het stemmenwerk durft helaas al wel eens wisselvallig te zijn, met een stevige dosis overacting die serieuze scènes al eens durft te herleiden tot een bizar semikomisch schouwspel.

Klassiek

En toch is Trials of Mana ondanks de weinig opmerkelijke graphics en de niet altijd even geslaagde voice acting geen slechte game voor al wie zich wil openstellen voor een oerdegelijke, klassieke actie-RPG. Of eigenlijk meerdere oerdegelijke, klassieke actie-RPG’s, want hoewel het onderliggende verhaal hetzelfde blijft, hangen de gebeurtenissen in Trials of Mana af van het hoofdpersonage en de twee compagnons die je aan het begin van het spel selecteert uit een bont allegaartje van zes kleurrijke figuren. Elke mogelijke protagonist vertegenwoordigt de traditionele klassen die in de meeste rollenspellen opduiken. De leuke twist hier is dat je niet kiest of je nu als pakweg tovenaar of dief op avontuur trekt, maar dat het avontuur zich aanpast aan de groep die je samenstelt. Zo krijg je dus weliswaar één verhaal voorgeschoteld, maar bekeken vanuit verschillende perspectieven.

Af en toe loop je dan ook de personages die je niet hebt gekozen tegen het lijf, en kan je zo een glimp opvangen van de verhaallijnen die je aan het missen bent. Dit verlengt uiteraard de speelduur aanzienlijk, want als je het volledige plaatje wil kunnen bekijken moet je uiteraard meerdere keren het spel doorlopen. En Trials of Mana is geen korte game, integendeel. Reken voor een sessie toch al gauw op een 25 à 30 uren. En dat maal zes dus om echt álles gezien te hebben. Gelukkig ligt het tempo van zowel het verhaal als de actie hoog en beland je amper in dode momenten omdat op elk moment duidelijk wordt aangegeven waar je volgende bestemming zich bevindt.

Uitgestrekte wereld

Tussen die bestemmingen door is de wereld van Trials of Mana een grote uitnodiging om op ontdekking te gaan in de verschillende gebieden die je doorkruist. Ook hier is alles erg trouw aan de RPG-tradities: uitgestrekte gebieden die bevolkt worden door monsters en genoeg hoekjes en kantjes bevatten waar misschien wel kostbare schatkisten te vinden zijn, worden afgewisseld met dorpjes waar je op krachten kan komen, nieuwe wapens en uitrusting kan kopen en een praatje slaan met de inwoners.

Je zou je nog schuldig gaan voelen omdat je een gevecht aangaat tegen een digitale paddenstoel met een guitige blik en hartjes op z’n hoedje.

In Trials of Mana wisselen dag en nacht zich bovendien op gezette tijden af, en uiteraard zijn de activiteiten die je ’s nachts kan doen niet dezelfde als de dagelijkse bezigheden. Maar de dag-en-nachtcyclus heeft ook een impact op de vijanden die je tegen het lijft loopt. De nachtelijke wezens zijn meestal een pak sterker en uitdagender, maar daar tegenover staat natuurlijk dat ze ook weer meer ervaringspunten en geld opleveren. Eén opvallende constante in het ontwerp van de monsters is wel dat ze er zo goed als allemaal eigenlijk veel te schattig uitzien om een pandoering te geven. Je zou je nog schuldig gaan voelen omdat je een gevecht aangaat tegen een digitale paddenstoel met een guitige blik en hartjes op z’n hoedje.

Vechten als trio

Dat vechten verloopt zoals in elke Mana-game in realtime, waarbij je zelf één personage bestuurt en de artificiële intelligentie de twee anderen voor zijn rekening neemt. Dat kan vooral in gevechten met een grotere groep monsters leiden tot behoorlijke chaos op het scherm, omdat je zo niet altijd een even goed overzicht kan bewaren van wie wanneer wat aan het doen is. Het is maar een kleine smet op het blazoen van een voor de rest prima gevechtssysteem dat misschien niet extreem diepgaand is, maar bewijst dat niet elke game nood heeft aan complexe menu’s en ontelbare aanpassingsopties.

Trials of Mana is duidelijk gemaakt met respect voor het origineel, maar ook met een grote liefde voor old school RPG’s in het algemeen. Het zal ongetwijfeld niet ieders meug zijn, maar wie voorbij de niet bijster indrukwekkende graphics en grillige voice acting kan kijken, zal zich kunnen vastbijten in tientallen uren ongecompliceerd ouderwets avontuur zonder kapsones.