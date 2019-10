Gamereview The Surge 2: ledematen afhakken voor gevorderden - en alléén voor hen sam

02 oktober 2019

21u26 0 games Gameontwikkelaars stoppen hun grootste troeven meestal in het begin van een spel. Oogstrelende landschappen, wilde achtervolgingen, spitsvondige dialogen en actie die van het scherm gutst ... Sommigen doen het echter omgekeerd, zoals bij The Surge 2.

Ontwikkelaar Deck13 slaagt erin een beklemmend en weinig inspiratieloos begin op je bord te kwakken, als een grauwe rups die zich voor een deel van de gamers zal ontpoppen tot tot een bonte vlinder. Maar pas op, want voor anderen wacht een vervelende mot.



The Surge2 is een derdepersoonsgame die vlijmscherpe actie overgiet met een smeuïge RPG-saus. Het verhaal lijkt niet echt bijzonder, met een sciencefictionwereld die dystopisch wordt genoemd om de dooddoener post-apocalyptisch toch maar te vermijden. Het leven op aarde is alleszins naar de vaantjes, en jouw personage moet zich uit een grijze, donkere gevangenis knokken naar de open wereld van Jericho City.

Knokken en hakken

Dat vechten, dat is waar The Surge 2 echt in uitblinkt. Vooral in het begin is het echter deksels lastig, zeker omdat de game slechts één moeilijkheidsgraad kent. Je start met een beperkt aantal mogelijkheden, zodat je meteen de basistechnieken onder de knie moet krijgen. Centraal staat daarbij de mogelijkheid om te mikken op bepaalde vijanden én hun lichaamsdelen, waardoor je bepantserde ledematen kan afhakken en verzamelen voor hun onderdelen.

Je personage kan ook aanvallen afketsen om een furieuze tegenaanval in te zetten, maar daarvoor moet je met een knop echt mikken in de richting waarvan de aanval komt. Heel bevredigend wanneer het lukt, maar toch vooral verdomd lastig, al helpt een implantaat je later wel om de richtingen van de uithalen beter in te schatten.

Toffe vondsten

Dankzij die en een hoop andere upgrades die je van een RPG mag verwachten, lijkt je gepantserde krijger al snel niet meer op het armtierige personage dat je bij de aanvang van het avontuur kan samenstellen. Handig is ook dat je tijdens gevechten snel van wapens kan wisselen, dat je meerdere load-outs kan samenstellen en dat je - net als sommige tegenstanders - ook beschikt over een drone.

Nog een goede vondst zijn de binnenwegen die geregeld opduiken tussen gebieden zodat je vlotjes weer bij een ‘medbay’ terechtkomt die je eerder al ontdekte. Cool is ook dat je voor andere gamers graffiti-tags kan achterlaten als aanwijzing voor bijvoorbeeld loot of een moeilijk zichtbare hendel. Wat minder leuk zijn de soms nogal zoutloze graphics en een camera die zeker in kleine ruimtes wel eens vervelend kan doen.

Niet voor iedereen

Kortom, wie zin heeft om zijn tanden te zetten in een knoert van een Dark Souls-achtige kluif en houdt van het uitbouwen van een personage, zal zijn hart wel kunnen ophalen bij The Surge 2. Maar net vanwege de erg stevige uitdaging is dit echt géén aanrader voor casual gamers die geen zin hebben om tien keer de pijp uit te gaan tegen dezelfde vijand.