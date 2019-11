GAMEREVIEW Super Monkey Ball: Banana Blitz HD: lekker pretentieloos gameplezier Steven Alen

03 november 2019

19u51 3 games Terwijl je tegenwoordig vaak vele uren nodig hebt om alle aspecten van een game onder de knie te krijgen, is deze Super Monkey Ball: Banana Blitz HD een verademing. Eén knop en een joystick, meer heeft de kleurrijke game doorgaans niet nodig om je even lekker oldschool te entertainen.

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD is een nieuwe versie van de Wii-game uit 2006, waarbij de bewegingsbesturing het veld ruimt voor een klassieke gamepad. Het spel bevat eigenlijk meerdere games die draaien rond, jawel, een aapje in een balletje. In de 100 levels van het basisspel moet je de bal veilig over een zwevend parcours loodsen door heel de spelwereld te kantelen. In sommige bochten kan je voluit in de vangrails gaan om zo extra snelheid te halen, op andere plaatsen moet je heel voorzichtig zijn om niet in de afgrond te donderen. Ondertussen kan je ook bananen verzamelen en het balletje laten springen.

Die aparte en soms opvallend pittige ‘kantelgameplay’ doet het spel wel heel anders aanvoelen dan racegames of platformgames met hetzelfde perspectief. Wel jammer dat je de camera niet kan verplaatsen, en dat de besturing toch wat precisie mist. Dat belet je geregeld om voluit te gaan en te genieten van de snelheidskick. Gelukkig kan het hyperkinetische muziekje wél stiller. Tof is ook dat je kan kiezen uit verschillende aapjes met iets andere eigenschappen én (het vrij te spelen) SEGA-icoon Sonic The Hedgehog.

Nieuw zijn de vrij lastige baasgevechten, waarbij je bijvoorbeeld op een klein rond platform tegen een enorme vogel moet botsen. Die confrontaties bieden aan de ene kant wat afwisseling, maar voelen aan de andere kant toch ook niet echt thuis in de game.

Feestje

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD bevat ook tien multiplayerpartygames die best wel plezant zijn. Jammer genoeg zijn het wel 40 games minder dan in de originele, daar die meestal draaiden rond de bewegingsbesturing van de Wii. Tof bij de overgebleven games is dat enkele draaien rond het aapje-in-de-bol, wat ze een eigen smoel geeft.

Zo zie je in een van de games van opzij een arcade-achtig level dat van boven naar onder scrolt. Via een hoop wippen/flippers moet je het balletje omlaag tikken en proberen zo veel mogelijk bananen te verzamelen. In een andere game schiet je het balletje met een katapult Angry Birds-gewijs op doelwitten, of laat je de twee helften van de bol laten openklappen als een parachute om zo naar een platform te zweven. Andere games zijn wat generieker, zoals een snowboardspel, een ‘mep de mol’-variant of een Galaga-achtige ruimteshooter.

Wie competitief ingesteld is, kan zijn naam ook nog in de online scoretabellen mikken over het snelste basisspel en de hoogste scores in de partygames.

Conclusie

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD straalt plezier uit, en biedt dat ook voor jong en oud, met een hoge herspeelbaarheidsfactor. Wanneer je de game naast enkele AA-titels plaatst, is het natuurlijk geen echte topper, ook al door de toch iets te ruwe besturing en de vaste camera. Maar deze aapjes zijn prima geschikt voor korte sessies pretentieloos gameplezier.

De game is beschikbaar voor Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. In de winter volgt een pc-release op Steam.

