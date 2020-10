GAMEREVIEW. ‘Squadrons’ is nu al een ‘Star Wars’-gameklassieker Ronald Meeus

05 oktober 2020

13u56 3 games Wat een verdienstelijk maar snel weer vergeten bijproduct van de ‘Star Wars’-gamefranchise leek te worden, blijkt uiteindelijk een van de videogameverrassingen van dit jaar. We hadden een hoop onstuimige pret als ruimtevliegenier in ‘Star Wars: Squadrons’.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Een half uur nadat ondergetekende ‘Star Wars: Squadrons’ had opgestart, gebeurde het al: het moment waarop duidelijk werd dat deze game een blijvertje zou worden. Ik raakte vanuit mijn een X-Wing, een van de bekende ruimteschepen in het ‘Star Wars’-universum, een vijandige Tie Fighter in de flank, en die knalde na een helse buiteling al brandend neer in de romp van een kolossaal Star Destroyer-schip. Het is vintage ‘Star Wars’ voor wie de films kent, en ‘Squadrons’ serveert je dat soort kleine, behaaglijke pret-opstootjes bij de vleet. Ook het aanvliegen in formaties zal bijvoorbeeld heel herkenbaar zijn. Of de momenten waarop je rakelings langs de flank van zo’n groter schip scheert. De manier waarop de schepen die je bestuurt zo’n kenmerkende rollende beweging maken. En dan zijn er de fel door de speakers schetterende vlieg- en schietgeluiden van de X-Wings en de Tie Fighters, die zich na bijna 45 jaar ‘Star Wars’ hebben vastgezet in ons auditieve geheugen.

Simulatie en pret tegelijk

Videogamegigant Electronic Arts, nog tot minstens 2024 houder van de licentie op ‘Star Wars’-games en weer dringend op zoek naar een hit daarin, had het zichzelf makkelijk kunnen maken met ‘Star Wars: Squadrons’. Ze hadden voor deze nieuwe vliegcombatsimulator evengoed gewoon de ruimtegevechten uit hun twee ‘Battlefront’-games kunnen lichten. Dat waren op zichzelf al verdienstelijke game-ervaringen. Maar de ambities voor ‘Squadrons’ waren groter: ontwikkelstudio Motive uit Montréal brengt een game die op compleet nieuwe spelmechanieken is gestoeld, en mede daardoor eerder een geestelijke opvolger is voor de klassieke ‘Star Wars: X-Wing’-serie (1993-1999).

Op sommige vlakken zijn die spelmechanieken een briljante mix tussen simulatie en snedige gameplay. Om sneller je draai te nemen met je ruimtetuig, moet je bijvoorbeeld je snelheid reduceren tot de helft, anders maak je eerder een brede rol. Ook moet je constant de energie van je tuig managen. Breng je het overwicht daarvan naar je motoren, dan maak je meer snelheid en scherpere bochten. Wanneer je veel vijandelijk vuur moet incasseren, geef je je schilden een boost. En bij een aanval op een groter schip versterk je je boordkanonnen. Het zijn allemaal kleinigheidjes, maar ze maken de kleinste handeling die je voert tijdens je gevaarlijke scheervluchten impactvol.

Van twee kanten

‘Squadrons’ vertelt een verhaal dat zich, net als de singleplayercampagne van ‘Battlefront II’, na de gebeurtenissen in de film ‘Return of the Jedi’ afspeelt, met piloten van de nieuwe republiek die tegen de laatste overblijfselen van het verslagen keizerrijk vechten. Het verhaal springt constant tussen twee commandanten bij beide partijen, die nog een eitje met elkaar te pellen hebben. Dat geeft de makers vooral een excuus om je schepen van beide mogendheden te laten besturen, maar het werkt niet echt: na die bijna halve eeuw ‘Star Wars’ ben je als kijker/speler geconditioneerd om keizerlijke personages als een soort ruimtenazi’s te zien, waardoor het moeilijk is om sympathie te krijgen voor die kant.

Maar hun schepen, zo zal iedere ‘Star Wars’-fan beamen, zijn wèl cool, en het duurt de volle zes uur van de verhaalcampagne om die echt goed te leren kennen. Niet alleen krijg je meerdere verschillende soorten schepen tot je beschikking, er zijn ook nog tientallen maatwerk-opties die een merkelijke invloed hebben op de manier waarop je het liefst door het heelal tuimelt, zonder dat je verzopen geraakt in keuzes.

Meer nog dan voor de – op zich heel eenvoudige en duidelijke – spelmechanieken dient die verhaalcampagne ook om je je eigen voorkeuren goed op punt te helpen zetten, zodat je vol vertrouwen in de multiplayer kunt duiken. Er zit een deathmatch-modus in teamverband in, maar het vruchtvlees van ‘Star Wars: Squadrons’ zit hem in de teamgebaseerde Fleets-optie, met een uitgebreide ruimteslag die eindigt met de vernieling van het vlaggenschip van een van de twee teams.

Bekijk ook: indrukwekkende kortfilm rond game ‘Star Wars: Squadrons’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

‘Star Wars: Squadrons’ is uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc.