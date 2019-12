GAMEREVIEW. ‘SaGa Scarlet Grace’: een pittige RPG om je tanden in te zetten Michel Baeten

27 december 2019

14u00 0 Games Wie Square Enix zegt, vernoemt meestal in dezelfde adem ook Final Fantasy. Of misschien Kingdom Hearts en de Man-serie. De kans dat SaGa meteen opduikt in het lijstje, is echter klein. Nochtans gaat ook die reeks RPG’s al dertig jaar mee, sinds haar debuut op de GameBoy.

‘SaGa Scarlet Grace’ is dan ook al het veertiende spel van een serie games waarvan er helaas maar enkele delen onze contreien bereikt hebben vanuit Japan. Al moeten we technisch gezien eerder spreken over deel dertien en een half, want eigenlijk is deze ‘SaGa Scarlet Grace’ een remaster van het gelijknamige spel dat in 2016 op wijlen de PS Vita verscheen en nu voor het eerst verkrijgbaar is in Europa. Deze versie heeft na de op zich al bizarre titel de ondertitel ‘Ambitions’ meegekregen en bevat naast uiteraard opgepoetste graphics ook extra verhaallijnen en personages, nieuwe muziek en voice acting.

‘SaGa Scarlet Grace’ bevat op het eerste zicht alle elementen die je zou verwachten in een Japanse RPG: een handjevol protagonisten die er volledig uitzien zoals JRPG-personages er horen uit te zien, instant herkenbare muziek en turn-based gevechten met een hoop cijfertjes, balken en verwarrende termen.

Maar eens je aan het spel begint, wordt meteen duidelijk dat er wel degelijk een verschil is tussen SaGa en de andere reeksen van Square Enix. In SaGa Scarlet Grace wordt het verhaal namelijk weergegeven in visual novel-vorm, wat betekent dat je als speler weliswaar minder vrijheid hebt om te gaan waar en praten met wie je wil. Anderzijds zorgt dit gekozen format - en het feit dat de dialogen scherp en goed geschreven zijn - er wel voor dat het verhaal veel meer focus heeft. Tussen die dialogen door wandel je ook niet zoals in de meeste RPG’s rond in dorpen, maar selecteer je enkel op de wereldkaart wat je volgende bestemming zal zijn. Dat klinkt vrij sec en saai, maar die kaart ziet er gelukkig heel cool uit, met een design dat nog het meest doet denken aan dat van pop-upboeken.

Voor hardcore fans

Het hart van ‘SaGa Scarlet Grace’ is echter het uitzonderlijk gelaagde en complexe gevechtssysteem. Een beetje meer tutorials en uitleg zouden hier welkom geweest zijn, want het is niet moeilijk om al van bij het eerste gevecht overweldigd te worden door de diepgang en vereiste strategie om een kans te maken op de overwinning.

De gevechten zijn gelukkig turn-based waardoor je toch een beetje de tijd krijgt om tactische keuzes te maken, maar dit is duidelijk een aanpak die gericht is op de hardcore JRPG-fanaat en niet zozeer op de meer casual gamer die ook eens een rollenspel wil proberen. Elke beslissing die je voor en tijdens de gevechten maakt, is van even groot belang en de moeilijkheidsgraad is zeker niet van de poes.

Mooie aanwinst

Al bij al is deze geüpdatete versie van ‘SaGa Scarlet Grace’ een mooie aanwinst voor wie niet genoeg krijgt van Japanse rollenspellen. De aanpak met minder nadruk op ontdekking en meer op een gestroomlijnd verhaal is misschien even wennen, maar wie houdt van typisch JRPG-drama met uitstekende dialogen en niet bang is van een paar zeer pittige gevechten, kan hier weer tientallen uren zijn of haar tanden in zetten. Voor al de rest zal het eerder tanden stukbijten worden, want dit spel is zeker niet ieders meug.