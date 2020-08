GAMEREVIEW. ‘Rocket Arena’: overal raketten en een review die twee keer herschreven werd Steven Alen

10 augustus 2020

16u08 0 games Een shooter zonder kogels, maar met raketten. Dat is een korte samenvatting van ‘Rocket Arena’, de jongste multiplayergame van EA. Het kleurrijke schietspel probeert een eigen niche van de oververzadigde markt te claimen, en het duurde even vooraleer we het snapten. Deze review liet dan ook even op zich wachten, en evolueerde uiteindelijk van een vrij negatief tot een middelmatig en uiteindelijk positief verhaal. Geef het nog wat tijd, en we worden misschien nog lyrisch ook.



‘Rocket Arena’ is een thirdpersonshooter waarin je in teams van drie op een afgesloten slagveld wordt gedropt. De bonte werelden hebben een duidelijke tekenfilmvibe, en dat geldt ook voor de tien flamboyante personages. Alles is met oog voor detail uitgewerkt, en met je bij elkaar gesprokkelde punten kan je cosmetische upgrades ontgrendelen. Ook het geluid is opvallend mooi en niet te overheersend of storend. Het doel van de matchen is, in tegenstelling tot de meeste shooters, niet om je tegenstander dood te schieten. Wel leiden meerdere treffers ertoe dat de tegenstander van de kaart vliegt, en zo uitgeschakeld wordt. Kindvriendelijk en frivool.

Personages

Spelers hebben verschillende manieren om dat te doen, en elk personage heeft andere eigenschappen. Telkens krijg je als standaardwapen een soort raket waarmee je vaak kan vuren, plus nog twee speciale aanvallen met een afkoelperiode. De normale raketten gedragen zich bij elk personage anders, wat aanzienlijke gevolgen heeft voor de gameplay.

De extra aanvallen verschillen nog feller en kunnen heel maf zijn. Een van de personages kan bijvoorbeeld vloeibaar worden, onder de tegenstander glijden en die dan als een geiser de lucht in blazen. Opponenten grijpen met een haak, ze rammen met een hoverboard of een enorme bom op hun hoofd droppen, het kan allemaal. Daarnaast liggen in de arena’s ook extraatjes die je kan gebruiken, zoals een bom, een snelheidsboost of een mijn. Ze lijken in het begin weinig effect te hebben, maar kunnen wel degelijk het verschil maken wanneer je de omgevingen hebt doorgrond.

Lol versus winnen

Onder meer met de spectaculaire aanvallen, die voor alle duidelijkheid niét lijken op die typische uitbarstingen uit animegames, lijkt ‘Rocket Arena’ zich te willen profileren als een casual en kindvriendelijk spel waar fun centraal staat. Maar laat je niet misleiden. De instapdrempel is dan wel erg laag, maar alles echt onder de knie krijgen, is best wel pittig. Je moet namelijk het personage vinden dat het beste bij jou(w speelstijl) past, en daarmee ook goed kunnen anticiperen op de aanvallen van de andere partij.

De chaotische ziel van de game, en het feit dat de trajecten van de raketten afbuigen, vragen echt een andere aanpak dan de meeste andere shooters. Vergeet dat vrijblijvend plezier dus maar, want er is nu eenmaal niet veel lol aan wanneer je altijd eindigt als kneusje van de ploeg. Nee, het is pas wanneer je begint te winnen, dat ‘Rocket Arena’ echt plezant wordt.

Multiplayer

Naast een prima oefenmodus bevat de game enkele multiplayerformules in een ‘social’-modus of een zwaardere ‘ranked’-modus. Daarbij zitten dingen als een standaard deathmatch, een missie tegen robots of een variant op ‘capture the flag’. Vernieuwend is het geenszins, maar alles is leuk uitgewerkt en de ‘triple jump’-sprong geeft je veel bewegingsvrijheid. Glitches of fouten kwamen we niet tegen, wat toch uitzonderlijk is.

Alle multiplayergames laadden vrij snel, maar momenteel lijkt de matchmaking wel veel spelers van uiteenlopend niveau samen te stoppen. Tof is verder dat je crossplay kan inschakelen om te spelen met gebruikers op verschillende platformen. Leuk is ook dat je tijdens je respawn over het speelveld vliegt, zodat je met dat vogelperspectief een beter overzicht krijgt. Jammer is dan weer dat je tijdens die respawn niet kan wisselen van personage, als de kaart of de tegenstand daarom vraagt. Sommige personages lijken trouwens ook niet helemaal in evenwicht, en de icoontjes die de afkoeltijd van je vaardigheden weergeven, hadden wel wat groter gemogen. Maar dat is detailkritiek. De game krijgt trouwens meerdere seizoenen met telkens nieuwe personages, kaarten en speltypes.

Conclusie

Deze game is waarschijnlijk op zijn best als je hem kan spelen met enkele vrienden. Overleggen tijdens de confrontaties geeft je bij ‘Rocket Arena’ een groot voordeel, want als je met twee of drie op een tegenstander knalt, is die een vogel voor de kat. Wanneer je als solospeler echt hardcore en gecontroleerd wil knallen met een erg precieze besturing, dan laat je deze titel misschien beter links liggen. Maar als je op besturingsvlak niet te veel diepgang zoekt én je de tijd neemt om echt goed te worden, dan kan deze game je flink verrassen!

Op de PlayStation 4 ging ‘Rocket Arena’ trouwens al snel na de release in de solden voor een vriendenprijsje van amper 5 euro, dus voor dat bedrag hoef je zeker niet te twijfelen.

‘Rocket Arena’ is beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One en pc via Origin en Steam.