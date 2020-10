GAMEREVIEW. Ride 4 is een bloedstollend vleugje Gran Turismo op twee wielen Günther Brants

12 oktober 2020

22u02 0 gamereview Racen met een motorfiets, dat voelt uiteraard helemaal anders aan dan racen op vier wielen. Het feit dat je dit in ‘Ride 4’ vanaf de eerste bocht helemaal gewaarwordt, zegt al genoeg over deze sterke simulatiegame. De vergelijking met ‘Gran Turismo’ komt al gauw naar boven, maar dat is misschien iets te eenvoudig uitgedrukt. Er zijn verschillende redenen waarom ‘Ride 4’ de kroon van beste motorracegame kan opeisen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Simulatie staat centraal in ‘Ride 4’ en dan weet je al genoeg: het kost veel tijd om de besturing onder de knie te krijgen. Wie weinig ervaring met dit soort games heeft, zal in de eerste test al veelvuldig uit de bocht vliegen. Een echte tutorial zit er overigens niet in. Lukt het je niet om je motor onder controle te krijgen, dan ben je dus wel een tijdje bezig. Maar ook als je goed en wel vertrokken bent, kunnen sommige proeven erg lang duren.

Racen tegen de tijd

Op de moeilijkheidsgraad komen we later nog terug. Eerst willen we even overlopen wat de bedoeling van de game is. De belangrijkste modus is de carrièremodus waarin je zelf mag kiezen wel traject je volgt. Zo moet je eerst overtuigen in een regionaal kampioenschap, met name Europa, Amerika of Azië. Je bepaalt dus zelf waar je wil racen, maar uiteraard mag je nadien ook de andere twee kampioenschappen nog eens proberen. Het doel is deelnemen aan de volgende fase: het wereldkampioenschap.

Hoewel we ‘Ride 4’ dus als een simulatiegame bestempelen, zien de kampioenschappen er toch anders uit dan we zouden verwachten. Geen programma met races die je moet winnen om punten te scoren en jezelf tot kampioen te kronen, maar een mix van tijdritten, inhaalraces en andere proeven. Zo moet je bijvoorbeeld ook al eens door poortjes slalommen, een feature die je misschien eerder aan een arcadegame zou toeschrijven.

Maar er zijn ook korte en lange races, waardoor je dus heel wat afwisseling tegenkomt. Doorheen je carrière krijg je bovendien de controle over verschillende motoren die allemaal anders aanvoelen. Zo wacht je dus iedere keer wel een nieuwe uitdaging.

Prachtige circuits

‘Ride 4’ ziet er ongelooflijk realistisch uit. De motoren zelf zijn heel knap en ook de circuits zijn pareltjes. Eigenlijk is dat laatste in slechts weinig racegames nog een probleem. Van Mugello en de Nürbürgring tot Interlagos of Suzuka … Als je over een goede tv beschikt, lijkt het haast alsof je op de circuits zelf rondrijdt. Aan circuits overigens geen gebrek, want verdeeld over de verschillende regio’s heb je toegang tot in totaal dertig echte tracks.

Grafisch bijzonder mooi dus, maar we moeten nog even terugkomen op de moeilijkheidsgraad. Dat ‘Ride 4’ een eerder moeilijke game is, juichen we in naam van alle liefhebbers natuurlijk toe. Alleen dreigen de minder doorwinterde gamers snel te zullen afhaken. Het niveau bouwt amper op en is vanaf het begin al erg hoog. Bovendien is het niet mogelijk om verder te spelen tot je bepaalde proeven tot een goed einde hebt gebracht. Zo is het dus niet uitgesloten dat je heel lang op hetzelfde circuit blijft ploeteren.

In een tijdrit mag je geen bochten afsnijden, dat is normaal. Maar in ‘Ride 4’ heb je bij het minste foutje een gefaalde ronde aan je been, waarna de proef opnieuw begint. Gelukkig vallen de laadtijden in dit spel goed mee, maar de frustraties lopen wel op als je een race voor de dertigste keer moet herladen – en dan zijn we niet eens aan het overdrijven. Dan was het toch beter geweest als je gewoon onafgebroken rondjes kunt blijven rijden en je rondetijd bij een fout gewoon wordt afgekeurd.

Ook andere proeven zijn niet eenvoudig. Wanneer je bijvoorbeeld door poortjes moet rijden, is het niet toegelaten om de zijkant van zo’n poortje te raken. Doe je het toch, dan verlies je tijd en moet je wellicht opnieuw beginnen. Voor wie het allemaal iets te moeilijk is, zijn er maar weinig mogelijkheden om de moeilijkheidsgraad aan te passen.

Conclusie

‘Ride 4’ is een mooie, maar moeilijke game. Een serieuze aanrader voor iedereen die een echte uitdaging zoekt. Het spel is erg realistisch en beschikt over een geweldige selectie motorfietsen en circuits. Je hebt alleen veel geduld nodig om in deze game te kunnen vorderen. Daarnaast kan ook de carrièremodus voor sommige spelers teleurstellend zijn. Het ontbreekt aan een echt mooi kampioenschap en in de plaats daarvan moet je punten veroveren tijdens proeven en races om nieuwe uitdagingen te ontgrendelen.

Wil je liever een echte competitie? Dan raden we toch eerder een game zoals ‘MotoGP 20’ aan. ‘Ride 4’ is daarentegen een uitdagende game met veel afwisseling, prachtige tracks en een besturing die realistisch aanvoelt. Ideaal als je de sensatie van een circuit wil ervaren. Dus ja, toch wel een beetje zoals ‘Gran Turismo’ …