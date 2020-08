GAMEREVIEW. ‘Raji: An Ancient Epic’ is een vrouwelijke, poëtische ‘God of War’ Ronald Meeus

27 augustus 2020

18u55 0 Games Mythische gedrochten fileren met een slagwapen is iets wat er sinds God of War altijd ingaat bij gamers. De Indiase game Raji: An Ancient Epic brengt dat soort brute gameplay terug, maar geeft er een iets zachtere draai aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Soms loop je zo’n game tegen het lijf die je meteen charmeert. En die er bij iedere verdere kennismaking zelfs in slaagt om je nog méér voor zich te winnen. Ondergetekende had dat enkele jaren geleden bijvoorbeeld met de adventuregame Thimbleweed Park, en hetzelfde gevoel bekroop me in de zomer van vorig jaar opnieuw met Raji: An Ancient Epic: meteen verkocht toen ik hem voor het eerst speelde op de Gamescom-beurs, en de tweede ontmoeting tijdens een evenement van Xbox versterkte dat gevoel alleen maar. Die Xbox-versie laat nog eventjes op zich wachten, maar gamers met een Nintendo Switch kunnen al in de betoverende wereld van dit gamepareltje duiken.

Recht uit de Bhaghavad Gita

Want jazeker: de afgewerkte versie van Raji: An Ancient Epic is een klein toppertje. Je titelpersonage is een jonge circusartieste, die op een opmerkelijke manier op de proef wordt gesteld door de goden: haar jonge broertje Golu wordt ontvoerd, maar ze wordt wel wakker met goddelijke superkrachten om hem weer te bevrijden. Zij is namelijk de Gekozene, die via haar persoonlijke queeste ook meteen de invasie van de demonische godheid Mahabalasura op het rijk der mensen moet tegenhouden.

Wat volgt is een tweedimensionaal avontuur waarin veel klimmen, rennen en hakken de boventoon voert, in een decor dat gestoeld is op Indiase en Balinese mythologie, en met een koor van twee Hindoegoden als vertellers. Soms wordt die mythologische onderlaag er wel een beetje te grof ingelepeld, zoals in een grote kamer waarin een verzameling schrijnen alleen maar tot doel lijkt te hebben om je als speler te doen kennismaken met de goden van de Bhaghavad Gita, zonder dat ze verder nog een betekenis hebben binnen de game. Maar tegelijkertijd brengen die Hindoemythes je naar een unieke, sprookjesachtige wereld.

Behaaglijke herkenning

De gameplay van Raji: An Ancient Epic is dan weer allesbehalve memorabel: eerder een ‘best of’ van spelmotieven die je al kende uit God of War en Prince of Persia dan een game die qua spelmechanieken zijn eigen ding is. Maar het is eerder behaaglijk herkenbaar dan storend in de feeërieke omkadering waarin de game je katapulteert. En jazeker, de wapens die je achtereenvolgens ter beschikking krijgt naarmate je vordert in de game vervangen elkaar eerder dan dat ze een tactische keuze worden, en het is moeilijk om hoogte te krijgen van het upgradesysteem. Maar dat zijn euvels die voor een stuk endemisch zijn aan dit soort actie-avonturengames (Wie keerde er bijvoorbeeld in God of War nog terug naar de bijl nadat hij Kratos’ originele messen terugvond? Wie?), en ze breken in geen geval de uitzonderlijke sfeer die Raji: An Ancient Epic creëert.

Voorlopig kun je ‘m alleen spelen op de Nintendo Switch, en die sluit je beter aan op een tv: anders komen de decors niet tot hun recht, en zie je je Raji zelfs met moeite lopen. Versies voor PlayStation 4, Steam en Xbox One zijn in de maak.