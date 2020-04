GAMEREVIEW ‘Predator: Hunting Grounds’: had Schwarzenegger dit geweten, dan zou die film maar een tiental minuten geduurd hebben



Michel Baeten

28 april 2020

15u43 0 games Predator: Hunting Grounds is de nieuwste titel in een lange rij van online shooters die de markt overstelpen. Het probeert boven het maaiveld uit te steken door de ijzersterke licentie, maar het maaiveld is helaas echter ook al behoorlijk hoog gegroeid.



Predator: Hunting Grounds is een zogenaamde asymmetrische shooter die gespeeld wordt in matches van vijf personen. Een team van vier stoere marines neemt het op tegen één gezamenlijke vijand, die in de dreadlocks en het pantser van de predator kruipt. Als dat doet denken aan het concept van het drie jaar geleden verschenen Friday The 13th, waarin een groep van kampeerders moest proberen te overleven tegen Jason, is dat niet toevallig. Beide games zijn immers ontwikkeld door dezelfde makers, die zich blijkbaar een heel specifieke niche in gameland aan het eigen maken zijn.

Geduld

En er valt wel iets te zeggen voor dit soort van game. Het is eens iets anders dan de klassieke ieder-voor-zich deathmatches, en zeker met een groepje vrienden is het leuk om samen te spannen en te proberen de missiedoelen te halen en terwijl de buitenaardse stalker te overleven. Want dat is de opzet van Predator: Hunting Grounds. Aan het begin van elke match krijgen de vier soldaten een korte missie voorgeschoteld die er meestal op neerkomt om een vijandelijke basis te infiltreren en daar dan bommen te plaatsen of data te zoeken. Vervolgens wordt je team in de jungle gedropt waar uiteraard naast de computergestuurde vijanden, ook de predator op jacht is. Vooraleer het zover is, dien je wel over een stevige portie geduld te beschikken. Het aanmaken van match kan namelijk variëren van een dertigtal seconden als je geluk hebt tot meer dan drie minuten in veel gevallen. En dat is lang wachten voor een rondje schieten van vijftien minuten.

Povere AI

Eens je dan toch vertrokken bent, is de eigenlijke gameplay in de rol van marinier aanvankelijk nog best entertainend. Meer nog, de eerste keer in de jungle is zelfs een beklemmende ervaring omdat je beseft dat niet er niet alleen een missie tot een goed einde moet worden gebracht, maar dat er bovendien ergens in de boomtoppen een onzichtbare dreiging schuilgaat. Jammer genoeg verdwijnt die spanning na amper één speelsessie al even snel weer. Meer potjes heb je immers niet nodig om te beseffen dat de vijandelijke soldaten niet bepaald op de eerste rij stonden toen de artificiële intelligentie werd uitgedeeld. Vaak zien ze je wel maar beslissen dan om rechtsomkeer te maken. Als ze toch beslissen om tot de aanval over te gaan, is er nog geen reden tot paniek want het gebrek aan AI werd duidelijk gecompenseerd met een royale portie bijziendheid.

Het gebrek aan AI werd duidelijk gecompenseerd met een royale portie bijziendheid

(Weinig) afwisseling

Niemand koopt een game om maar één keer te spelen, natuurlijk. En daar wringt het schoentje, want echt afwisselend kan je Predator: Hunting Grounds niet noemen. De missies zijn volstrekt inwisselbaar, en komen er telkens op neer dat je op een bepaald aantal locaties een knop op je controller een paar seconden ingedrukt moet houden en hopen dat je ondertussen niet wordt neergeknald. Die locaties zelf bevatten al even weinig variatie, want als je één basis in de jungle gezien hebt dan heb je meteen een hele hoop basissen in de jungle gezien. Misschien dat er met toekomstige DLC wat meer afwisseling in de omgevingen en missies wordt gestoken, maar momenteel heb je na een kwartiertje echt wel bijna alles gezien wat het spel te bieden heeft. Door het winnen van matches verzamel je natuurlijk wel traditionele ervaringspunten waarmee je nieuwe wapens kan unlocken en speel je de bijhorende lootboxes vrij, maar of een nieuwe pet voor je personage of een ander kleurtje voor je shotgun nu echt zo’n meerwaarde zijn, is maar de vraag.

Kwetsbaar roofdier

Maar laten we eerlijk zijn: uiteindelijk zit de aantrekkingskracht van een titel als deze niet zozeer in de al dan niet over twee digitale hersencellen bezittend kanonnenvlees of complexe opdrachten, maar wel in het feit dat je zelf de predator kan spelen. In tegenstelling tot de menselijke personages, bestuur je het monster niet vanuit de eerste persoon. Een goede keuze, want sneaky door de bomen parkouren is een pak makkelijker in de derde persoon. En het moet gezegd, na een stealthy achtervolging een van je medespelers aan gort knallen met het legendarische schouderkanon van de predator is een kick. Maar desondanks valt het voor een van de grootste badasses uit de actiecinema vooral op hoe fragiel hij blijkbaar is. Wie ooit Friday The 13th gespeeld heeft, zal kunnen beamen dat de adrenaline piekte telkens Jason nog maar in beeld verscheen omdat het quasi onmogelijk was te ontkomen, laat staan ‘m daadwerkelijk te verslaan. De predator daarentegen heeft niet zo heel veel meer nodig dan de gemiddelde gewone vijand om het loodje te leggen. Had Schwarzenegger dat destijds geweten, dan zou die film maar een tiental minuten geduurd hebben.

Conclusie

Het is moeilijk om Predator: Hunting Grounds aan te raden, toch zeker in de staat waarin het spel zich nu bevindt. Zoals gebruikelijk is met dit soort online multiplayergames zal er in de komende weken en maanden waarschijnlijk nog wel heel wat content worden toegevoegd, maar op dit moment is er gewoon te weinig variatie aanwezig om de prijs te rechtvaardigen.

De game is beschikbaar voor PlayStation 4 en pc.