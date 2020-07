GAMEREVIEW. Prachtige papieren wereld is ster van ‘Paper Mario: The Origami King’ Steven Alen

30 juli 2020

16u13 0 games ‘Super’ Mario moet prinses Peach en de wereld nog maar eens redden, deze keer van de snode Olly. Die heeft zichzelf zonder verkiezingen uitgeroepen tot koning, iets wat in deze Switch-game geen louter ceremoniële functie is. Om daar een stokje voor te steken, trekt de besnorde loodgieter op pad met een hamer én Olly’s zus - ‘de boekskes’ zouden een vette kluif hebben aan deze familievete.



The Origami King is een game in de Paper Mario-reeks, wat betekent dat de wereld en de figuurtjes erin gemaakt zijn van plat papier. Koning Olly bestaat echter uit gevouwen papier of origami, en wil alle andere platte figuurtjes onderwerpen en omvouwen tot zijn überlevensvorm.

Nintendo-magie

Grafisch kreeg deze game een royale kwak Nintendo-saus, waardoor de erg gevarieerde papieren wereld echt tot leven komt. Die Nintendo-magie reikt ook veel verder dan het pure grafische, want ook het ontwerp van de levels en de gameplay zijn doordrenkt met die papieren logica. Zo kan je gaten in de papieren wereld repareren met confettisnippers. Overal is het weerzien met bekende personages, maar dan in een platte of origamiversie. Puik, zou mijn oude onderwijzer van het eerste leerjaar schrijven met een sierlijke krul en een uitroepteken.

Veel klikken

Met dat flinterdunne bruggetje komen we aan een van de minder aangename aspecten van de game. Hij lijkt namelijk vooral gericht op jonge kinderen, waardoor je te fel bij het handje wordt gehouden - denk aan die irritante paperclip die ooit om de haverklap opdook in Windows. Maar ook het verhaal wordt verteld met erg veel tekstvakjes die je moet wegklikken, iets wat eerder leidt tot minder dan meer beleving.

Puzzelgevechten

Ten derde, en dit is voor mij het grootste minpunt aan deze titel, is dat de meeste gevechten plaatsvinden in een aparte arena. Tegenstanders staan op cirkels rondom Mario, waarna je hen onder tijdsdruk door de cirkels te manipuleren dichter bij elkaar moet krijgen. Dan kan je ze met een gevechtsactie allemaal tegelijk uitschakelen en bovendien nog bonuspunten verdienen door op het juiste moment te klikken. Knal je ze niet allemaal knock-out, dan kunnen ze op hun beurt Mario een muilpeer verkopen. Deze manier van puzzelen kan andere gamers misschien wel bekoren, maar bij mij verstoort ie vooral de immersie in de prachtige wereld.

Geinig

Daar staat dan weer tegenover dat deze game een heel eigen absurde vibe heeft, met geinige humor en spitse knipogen. De normale gameplay werkt vlotjes en de baasgevechten zitten wel prima in elkaar. De afwisselende soundtrack krijgt een kleurrijke pluim en, eerlijk is eerlijk, dat frivole rondstrooien van bonte papieren snippers heeft simpelweg iets aanstekelijks!

Conclusie

Paper Mario: The Origami King is een avontuur met een eigen smoel, zowel grafisch als qua gameplay, sfeer en verhaalstijl. In tegenstelling tot bij de actiegerichte Super Mario-games, staan hier de verkenning van de kleurrijke wereld en de puzzelgevechten centraal. Hoe leuk je die confrontaties vindt, zal voor een groot deel bepalen hoe fel je deze game kunt pruimen.