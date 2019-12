GAMEREVIEW - Pokémon Sword en Shield: hét perfecte cadeau voor onder de kerstboom Een frisse wind blaast alle twijfel omver Yorick Dupon

11 december 2019

12u14 0 Games Twee jaar na de lancering van de Nintendo Switch, kunnen Pokémon-fans eindelijk een volledig nieuwe regio ontdekken. In Pokémon Sword en Pokémon Shield kan je de allerbeste trainer van de Galar-regio worden door, zoals in elk spel van de reeks, je Pokédex te vervolledigen en de Pokémon Champion te verslaan. De aanloop naar de verkoop van Pokémon Sword en Shield ging gepaard met controverse, maar ontwikkelaar Game Freak heeft gezorgd voor grondige vernieuwingen en maakte zo de beste games in de reeks.

Pokémon Sword en Pokémon Shield zijn de eerste nieuwe videospellen sinds de lancering van de Nintendo Switch en het wereldwijde succes van smartphonegame Pokémon Go. Rond de games hangt een zweem van controverse, vooral onder de harde kern van Pokémon-fans. Je kan namelijk niet alle 890 beestjes gebruiken in de nieuwe games. Erg jammer als je favoriet de selectie van 400 Pokémon niet heeft gehaald. Ook voor mij is dat het geval (ik mis je, Treecko), maar na 30 uur spelen heb ik er nog geen problemen mee gehad. Dat ligt natuurlijk anders als je competitief Pokémon speelt en je hierdoor heel je strategie moet omgooien.

Toch lijkt het geen negatieve impact te hebben op de verkoop. Nintendo kondigde aan 6 miljoen exemplaren te hebben verkocht op 6 dagen tijd. Ik testte drie weken lang Pokémon Sword en snap perfect waarom de games zo vlotjes over de toonbank gaan.

De geliefde basis van de Pokémon-games is behouden: je loopt rond in een nieuwe regio, waarbij je Pokémon en andere trainers tegenkomt. Je vangt de Pokémon, laat ze vechten tegen andere om ze te trainen, waardoor ze sterker worden en kunnen evolueren. Einddoel is alle Pokémon te registreren, maar ook de beste trainer worden door eerst acht Gym-leiders te verslaan en tot slot de sterkste trainer van de regio: de Champion.

Wild Area

Nieuw in Pokémon Sword en Shield is dat je de beestjes vrij ziet rondlopen. Tot nu toe vielen ze je uit het niets aan, bij het rennen, zwemmen of fietsen door grasvelden, rivieren of grotten. Vergelijkbaar met Pokémon Go, kan je nu bewust op zoek gaan naar Pokémon of ze net ontwijken. Dat laatste is vooral nodig in de Wild Area, een groot gebied centraal in de Galar-regio. Daar lopen Pokémon van verschillende sterkte door elkaar. Het zorgt eindelijk voor extra uitdaging. Hoewel het aantal verslagen Gyms bepaalt of je de Pokémon kan vangen, je kan altijd te krachtige exemplaren tegen het lijf lopen als je niet oplet. Dat ik na 30 uur spelen nog steeds niet de Champion heb verslagen, is te wijten aan uren op ontdekkingstocht gaan in de Wild Area.

Uniek aan de Galar-regio is dat Pokémon kunnen ‘Dynamaxen’. Hierdoor worden ze krachtiger, maar nemen ze vooral ook gigantische proporties aan. Bij de aankondiging hiervan was ik sceptisch, maar nu ben ik er voor te vinden. Het zorgt vooral tijdens de gevechten met Gym-leiders voor extra epiek. Zeker als je je Switch aan een televisietoestel aansluit. Die Gym-gevechten spelen zich nu ook af in ware stadia. Hierdoor krijg je eindelijk het groots gevoel dat ik me herinner van de televisiereeks.

In Pokémon Sword en Pokémon Shield kan je naast vechten ook spelen met je Pokémon. Zowat overal kan je een tent opzetten, waarbij de zes beestjes die je bij je hebt zich kunnen amuseren met een bal. Ze kunnen zich ook verlekkeren aan de curry die je maakt. Dit doe je aan de hand van Berries die je uit een boom schudt. Het is een gezellige manier om ze aan de ene kant te genezen, maar ook om beter met hen bevriend te geraken.

Wat het nog beter maakt, is dat wanneer jij en vrienden in de Wild Area zijn, je met elkaar op kamp kan gaan. Betaal je voor het Nintendo Switch Online-abonnement, dan kan je dat zelfs vanop een afstand via een internetverbinding doen. Zit je naast elkaar, kan het gratis, via de directe verbinding tussen Nintendo Switch-consoles. Die regeling geldt overigens ook voor het ruilen van Pokémon en voor de gevechten met je vrienden. Ook kan je via het internet een ‘Mystery Trade’ opstarten, waarbij je niet weet welke Pokémon je zal krijgen. Nintendo organiseert ook online toernooien waaraan je kan deelnemen.

Na 30 uur spelen heeft Pokémon Sword me nog geen moment verveeld. Ik moet de Champion nog verslaan, en afgaande op wat mensen me erover vertelden kan dat ook nog enkele uren in beslag nemen. En het verhaal van het spel is nog niet afgelopen wanneer de Champion achter de rug is. Ook zijn er nog enkele andere uitdagingen die je kan aangaan, en is er de Battle Tower waar je krachtige trainers kan bekampen om Battle Points te verzamelen. Deze kan je dan weer inruilen voor zeldzame spullen.

Mooi geschenk

In mijn ogen zijn Pokémon Sword en Pokémon Shield de adviesprijs van 60 euro meer dan waard. Het spel is perfect voor op de Nintendo Switch en het vernieuwt op een interessante manier zonder de basis van de spellenreeks te vergeten. Het feit dat niet alle Pokémon te gebruiken zijn in de spellen, is het enige noemenswaardige minpunt. Pokémon Sword en Pokémon Shield zullen dan ook, met of zonder Nintendo Switch, onder vele kerstbomen belanden deze feestdagen. En voor iedereen die ook maar een beetje liefde heeft voor de franchise, zal dat een welgekomen geschenk zijn.

Pokémon-game kopen? Vergelijk alle prijzen van Pokémon op technologiewebsite Tweakers.be.