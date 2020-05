GAMEREVIEW. ‘Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX’: trouwe herwerking Yorick Dupon

'Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX' is de nieuwste game in een langlopende reeks, die altijd in de schaduw heeft gestaan van blockbusters als 'Pokémon Sword' en 'Pokémon Shield'. Nochtans zijn ze een verfrissende aanvulling met een andere insteek. We gingen aan de slag met deze herwerkte versie van de allereerste 'Pokémon Mystery Dungeon'.



In de ‘Mystery Dungeon’-games is je doel niet de beste trainer van de wereld worden en alle bestaande Pokémon verzamelen. Je speelt namelijk een mens die plots wakker wordt als Pokémon, in een dorpje waar Pokémon gezellig wonen zonder de aanwezigheid van mensen.

Het wezentje dat je speelt, wordt bepaald door een persoonlijkheidsquiz, waarna je je partner mag selecteren. Samen runnen je partner en jij een Rescue Team dat andere Pokémon helpt door ze uit willekeurig gegenereerde doolhoven te redden, of er andere opdrachten uit te voeren. Dit doe je samen met andere Pokémon die je rekruteert tijdens zo’n avonturen. Die doolhoven, in de game bekend als “mystery dungeons”, worden stelselmatig uitgebreider, waardoor je moet leren nadenken over welke spullen je meeneemt en welke Pokémon mee op avontuur mogen.

Deze ‘Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX’ is een remake van ‘Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team’ en ‘Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team’, die in 2006 werden uitgebracht op respectievelijk de Nintendo DS en de Game Boy Advance. Voor de remake is de stijl van de game volledig vernieuwd: bijna geen ‘pixel art’ meer te vinden. Tijdens het spelen was ik verschillende keren stomverbaasd van de prachtige stijl die de ontwikkelaar Spike Chunsoft heeft uitgewerkt.

Hoewel de Nintendo Switch bij een groot aantal games geschikter is om te spelen op de televisie, is ‘Rescue Team DX’ duidelijk eentje om op de console zelf te spelen. De visuele elementen die belangrijk zijn in de doolhoven, worden snel onduidelijk op een groot scherm. Een oplossing is gebruikmaken van de automatische modus. Daarbij loopt je team vanzelf naar ruimte naar ruimte, op zoek naar items en de trap naar de volgende verdieping. Ze stoppen wanneer er een vijandige Pokémon in de buurt is. Probleem hierbij is natuurlijk dat het snel monotoon kan worden.

Dat is een probleem voor het volledige spel, automatische modus of niet. Zeker voor wie de oorspronkelijke ‘Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team’ of ‘Red Rescue Team’ heeft gespeeld, is er behalve het visuele weinig nieuw aan. Sommige Pokémon kunnen nu wel aan Mega Evolution doen en er zijn ook zeldzame Shiny Pokémon te vinden. Dat blijven spaarzame extra’s voor wie het verhaal van de game al kent.

Wie nog geen ‘Mystery Dungeon’-games heeft gespeeld, of nooit is toegekomen aan de allereerste in de reeks, kan zich met ‘Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX’ zeker lange tijd amuseren. Het verhaal is sympathiek en de doolhoven zijn altijd uitdagend. Het spel is niet voor iedereen: je moet een voorliefde hebben voor strategische games. Voor fans van de reeks is het hopen dat ‘Rescue Team DX’ voldoende over de toonbank is gegaan dat ontwikkelaar Spike Chunsoft voor de Nintendo Switch een originele opvolger kan maken.

