GAMEREVIEW PGA Tour 2K21: veelbelovend, maar nog geen hole-in-one Günther Brants

08 september 2020

21u23 0 games Golf is niet meteen een spelletje dat een breed publiek weet te bekoren, maar in alle stilte zijn de videogames rond de sport de laatste tijd behoorlijk realistisch geworden. En als je hoort dat 2K Games hier tegenwoordig mee bezig is, dan weet je dat ook het spektakel in en rond de wedstrijden goed moet zitten. Of niet?



Van een echte reeks was voor het verschijnen van deze game nog geen sprake, maar de titel PGA Tour 2K21 doet wel vermoeden dat we nu vertrokken zijn voor een jaarlijkse release. De fans van golf mogen zich dus in de handen wrijven. Ook omdat 2K Games en ontwikkelaar HB Studios hiervoor samenwerken. Als deze gamereeks dezelfde weg opgaat als de bekende NBA 2K-serie, dan zal golf als videogame de komende jaren een steeds hoger niveau bereiken. PGA Tour 2K21 vormt in elk geval een degelijke basis.

Eerste kennismaking

De game begint met een soort verplichte training. Enkele korte oefeningen waarin je de basis van het spel aanleert. Die zijn erg pittig en doen in eerste instantie het ergste vermoeden voor de game zelf. Na tien minuten op een balletje slaan, lukt het eindelijk om de opdracht van onze virtuele coach tot een goed einde te brengen. Intussen krijgen we een pak informatie over de besturing, maar die zijn wel al gauw vergeten. Bovendien hebben we zelf eigenlijk weinig ervaring met golf, waardoor het allemaal een beetje als Chinees klinkt.

Gelukkig past het niveau van de game zich gemakkelijk aan en ben je er veel sneller mee weg dan die eerste balletjes doen vermoeden. Nu is het tijd om een carrière te starten. Hiervoor mag je zelf een speler in elkaar knutselen. De mogelijkheden zijn vrij uitgebreid, maar je kunt dit ook grotendeels overslaan als je gewoon onmiddellijk wil beginnen spelen. Vervolgens bepaal je waar je carrière begint: meteen in de PGA Tour of in de amateurreeksen? Je kiest ook hoe lang een toernooi precies duurt. Eén rondje van alle 18 holes kan al volstaan, maar je kunt er ook vier spelen voor de winnaar van een wedstrijd gekend is.

Visueel knap, maar spektakel ontbreekt

Het eerste wat opvalt, dat zijn de indrukwekkende golfbanen. Je zou er bijna jaloers van worden als je jouw speler over die schitterende groene grasvelden ziet lopen. Ook het publiek is aanwezig, zoals je het in niet-coronatijden zou verwachten. Zo staan de toeschouwers opeengepakt langs de kant van de golfterreinen of zitten ze in de tribunes om je slagen met de nodige oooh’s en aaah’s te begeleiden. PGA Tour 2K21 is in elk geval een heel rustgevende game. Misschien wel iets te rustgevend.

Behalve wat applaus van de toeschouwers of een compliment van de commentatoren valt er weinig te beleven. Dan zijn we toch veel beter gewend van games die met de 2K-vlag varen. Denk maar aan hoe de NBA-games doorgaans starten met een heus studiogesprek waarbij Shaquille O’Neal zijn kijk op de wedstrijd geeft. In PGA Tour 2K21 begint en eindigt een wedstrijd zonder veel spektakel. Als je het toernooi wint, dan beperkt het feestje zich tot een vuistgebaar van je speler. Er is zelfs geen ceremonie waarbij je een beker ontvangt, en ook de commentatoren kunnen niet snel genoeg naar huis vertrekken.

In het begin stoort dat allemaal niet, want je wil je zo snel mogelijk als golfer bewijzen. In ruil voor je prestaties krijg je een nieuwe outfit, een coole zonnebril of een ongetwijfeld duur horloge. Maar dat blijft niet boeien en je wil toch op z’n minst eens een trofee de hoogte insteken. Het commentaar is wel meer dan behoorlijk. Zeker nog niet op het niveau van NBA 2K, waarbij de reporters haast eindeloos aan het woord zijn, maar het is positief als je niet voortdurend het gevoel hebt dat je hen bepaalde dingen al tien keer hebt horen herhalen.

Ook voor niet-golfers

Moet je een halve Tiger Woods zijn om deze game te begrijpen en te spelen? Neen, gelukkig niet. Wie nog wat training nodig heeft, kan die modus even rustig overlopen. Maar PGA Tour 2K21 weet zeker ook de niet-kenners van golf te overtuigen. Wie echt niks van het spelletje kent, kan eventueel de belangrijkste begrippen even op Wikipedia opzoeken. Zo is het wel handig te weten wat ‘par’ is en of je goed bezig bent wanneer je een ‘birdie’, ‘eagle’ of ‘bogey’ geslagen hebt.

Technisch is het een sterke game. Op dat vlak hebben de ontwikkelaars niet veel progressie meer nodig. De wind is bijvoorbeeld een belangrijke factor om je slagen te beoordelen en dat wordt ook perfect in het eindresultaat weerspiegeld. Ook bij het putten spelen kleine hoogteverschillen op de green een grote rol in de curve die je bal op weg naar de hole maakt. Nog leuker wordt het als je ook de effecten wat meer onder de knie krijgt.

Om de spanning toch wat te verzekeren, hebben we de indruk dat er meestal minstens één AI-speler een begenadigde dag kent wanneer je zelf heel goed aan het spelen bent. Al zitten er toch ook een paar kleine foutjes in. Wanneer je zelf net -1 hebt gescoord op een par 4, kan een speler die op dezelfde hole bezig is plots twee slagen dichterbij komen. Dat zou dus een hole-in-one vanop een onmogelijke afstand impliceren. Of misschien hebben we de regels als golfamateurs nog niet helemaal door, dat kan ook.

Wie de leuke carrièremodus toch beu is, kan de levensduur van de game online nog wat verlengen. Zo is het mogelijk om eigen clubs op te richten en toernooien te organiseren. En als je wat creatief in elkaar zit, kan je zelfs volledige golfbanen ontwerpen.

Conclusie

PGA Tour 2K21 voelt nog een beetje als een ruwe diamant aan. De juiste ingrediënten zijn er al en de ontwikkelaars hebben genoeg bewezen zodat we ook mogen stellen dat de sterrenchefs aanwezig zijn om er iets verrukkelijks van te maken. Het spel luidt wellicht een nieuwe gamereeks in en we zijn ervan overtuigd dat deze game over slechts enkele jaren een echte hoogvlieger zal worden.

Dat wil niet zeggen dat je beter nog een paar jaar wacht. PGA Tour 2K21 voelt hier en daar wel wat ouderwets aan, maar zit technisch goed in elkaar. Uiteindelijk is de speelbaarheid van een game toch nog altijd iets belangrijker dan het spektakel. Dus zet je rustig in je zetel, geniet van de mooie golfbanen en sla op je gemak een balletje. En dan is PGA Tour 2K21 ideaal om je hoofd na een lange dag even helemaal leeg te maken.