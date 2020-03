GAMEREVIEW Ori and the Will of the Wisps: nog meer sfeer, diepgang en vooral nog meer ziel Michel Baeten

11 maart 2020

17u33 0 games Het avontuurlijke platformspel Ori and the Will of the Wisps is het vervolg op het fenomenale Ori and the Blind Forest uit 2015. De game, die vanaf vandaag alleen beschikbaar is voor Xbox One, Windows 10 en Steam, is in elk opzicht een perfecte sequel.

Een mens zou het bijna uit het oog verliezen nu de nieuwe consolegeneratie op de loer ligt, maar er komen ook dit jaar nog grote en minder grote titels uit. En ergens tussen groot en minder groot in, zweeft Ori and the Will of the Wisps. Het spel gaat verder waar het eerste deel ophield, zowel qua verhaal als gameplay.



Zonder iets van de plot te willen spoilen, zal iedereen die Blind Forest gespeeld heeft wel kunnen vermoeden dat dit betekent dat er ook hier weer stevig op de emoties wordt ingehakt. Het is een pluim op de hoed van makers Moon Studios hoe ze er met uiterst spaarzame dialogen tussen schattig getekende fabeldiertjes in slagen om oprecht aangrijpende scènes op het scherm te toveren.

Oogverblindend

Grafisch ziet alles er ook nog steeds oogverblindend uit. Het spel baadt in zachte, warme kleuren en elke regio die je als Ori bezoekt, heeft een meteen herkenbare eigen stijl vol kleine details in de achtergrond die er in combinatie met de schitterend georkestreerde muziek voor zorgen dat je in een sprookjeswereld wordt gezogen waaruit het moeilijk vertrekken is.



Gameplaygewijs is Will of the Wisps ook de logische evolutie van zijn voorganger. Moon Studios heeft duidelijk verder gebouwd op de solide basis die in 2015 gelegd werd, en alles in dit vervolg voelt groter, strakker en intenser aan dan tevoren. De structuur is nog steeds die van een 2D-Metroidvania, waarin je stukje bij beetje nieuwe vaardigheden leert om nieuwe gebieden van de wereld te ontgrendelen.

Die wereld is aanzienlijk groter dan vijf jaar geleden en het is een plezier om gaandeweg alle verborgen hoekjes en verzamelobjecten te ontdekken. Niet alleen is de map uitgebreid, ze is ook meer bevolkt dan in het eerste deel. Eén van de meest opvallende nieuwigheden is bijvoorbeeld hoe je tussen het platformen door kan helpen met de wederopbouw van een dorpje dat dienstdoet als je uitvalsbasis.

Zijmissies

Tijdens je reis loop je bovendien ook regelmatig andere bosbewoners tegen het lijf die nuttige hints geven, maar Ori even vaak opzadelen met een nevenmissie. Die komen in de meeste gevallen neer op “ga naar de plek die ik heb aangeduid op de kaart en zoek daar voorwerp X”, maar elk van die opdrachten is steevast opgehangen aan een klein verhaaltje en zorgt zo voor een fijn extraatje dat de wereld van Ori nog meer diepgang geeft. Het loont ook om er zoveel mogelijk tot een goed einde te brengen, want ze leveren je steeds een flinke portie ‘spirit light’ op waarmee je Ori van broodnodige upgrades kan voorzien.

Want net zoals in deel één, bevat Will of the Wisps vaak erg hectische platformactie en uit de kluiten gewassen eindbazen. Om die laatste te bekampen, is het arsenaal van Ori gevoelig uitgebreid met nieuwe gevarieerde aanvallen. Mocht je toch je tanden of controller blijven stukbijten op een al te pittig stukje, dan kan je deze keer gelukkig wel de moeilijkheidsgraad verlagen - of verhogen, voor de ultieme uitdaging.

Besluit

Het is een genot om vijf jaar na de kennismaking met Ori terug in die prachtige wereld te duiken met een spel dat aanvoelt als de organische verderzetting van dat eerste avontuur met nog meer sfeer, nog meer diepgang en vooral nog meer ziel. Ori and the Will of the Wisps is dan misschien wel een van de laatste ‘console exclusives’ voor de Xbox One, maar het is ook meteen een van de allerbeste.