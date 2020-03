GAMEREVIEW. ‘One Punch Man’ en ‘My Hero One’s Justice 2' knokken lekker, maar verzuipen in moeras van animegameclichés Steven Alen

29 maart 2020

23u41 0 games Games zijn als dates: sommige laten de vlinders in je buik zo vrolijk fladderen dat je al hun gebreken voor lief neemt. Andere vinken objectief gezien alle begeerde Blind Getrouwd-vakjes aan, maar hebben een vervelend kantje waar je niet naast kan kijken. Animegames worstelen vaak met meerdere van die kwellingen, en bij One Punch Man: A Hero Nobody Knows en My Hero One’s Justice 2 is dat niet anders.

Moeilijk om van te houden, dat is waarschijnlijk de beste omschrijving voor deze games, allebei gebaseerd op populaire animereeksen. Nochtans pakken beide titels uit met een karrenvracht speelbare personages waarmee de fans op hun wenken worden bediend, My Hero One’s Justice 2 zelfs bijna het dubbele van de eerste game. De spectaculaire moves, combo’s en bovenmenselijke aanvallen spatten van het scherm, van de protagonisten zijn prima in beeld gebracht. De besturing van beide games is ook best solide, en dankzij de heldere tutorials heb je - ikuzo! - alles snel onder de duimen.

Waar is het verhaal?

De grote uitdaging voor games rond animereeksen is echter om de speeltijd tussen de gevechten plezant op te vullen. Dragon Ball Z: Kakarot toonde onlangs hoe het moet, met een grote (deels) open wereld waarin je gewoonweg echt graag vertoeft, en met mooi geanimeerde intermezzo’s met orginele stemacteurs. Het verschil met deze games is schrijnend. My Hero One’s Justice 2 heeft niet eens een verhaal die naam waard, en schotelt je fragmentarische stukjes uit de reeks voor met stilstaande afbeeldingen van gebeurtenissen die zelfs voor fans triviaal zijn, voorzien van (alleen) Japanse audio. De game presenteert je naast deze ‘verhaalmodus’ nog een paar andere singeplayermodi, maar die dekken uiteindelijk allemaal dezelfde vlag. Pover.

Berichtendiarree

Ook One Punch Man: A Hero Nobody Knows doet enkele anime-alarmen rinkelen, om te beginnen met tenenkrullende ADHD-muziek. Gelukkig bevat deze game wél Engelse stemmen, maar spijtig genoeg ook een van de lelijkste interfaces ooit met veel te kleine letters en een spuuglelijk lettertype. Voor de onnozelste dingen krijg je ook een melding, zoals “Je kan het meubilair in je kamer verzetten”. Oowkeei dan. Die berichtendiarree, vaak ook gewoon zonder animatie of stem erbij, is echt een enorme afknapper. Wie deze interface verzonnen heeft, is waarschijnlijk een fan van text-based RPG.

Frisse ideeën

Nochtans is One Punch Man: A Hero Nobody Knows ook een game waar echt wel van wilt houden, dankzij bijvoorbeeld de maffe humor die heel het superheldendom in het belachelijke trekt. “Chicks zullen nooit voor je vallen als je er niet prachtig uitziet in een tanktop”, is een van de levenswijsheden die games als dit echt broodnodig hebben. Ook leuk gevonden is dat andere helden je kunnen komen helpen tijdens gevechten, en dat je via een aftelklok kan zien hoelang ze er nog over doen. Af en toe stort ook wel eens een meteoor neer op het slagveld. Nog tof is dat One Punch Man: A Hero Nobody Knows je een eigen held in elkaar laat boetseren, maar aan de andere kant is de variatie zeker in het begin ook weer beperkt. My Hero One’s Justice 2 daarentegen laat je alleen bestaande personages anders uitdossen met hopen vrij te spelen accessoires.

Rondjes draaien

In My Hero One’s Justice 2 vallen weinig frisse ideeën te bespeuren tijdens het vechten. De uitzinnige confrontaties verschillen weinig van de eerste game, en spelen zich zelfs deels af op dezelfde plaatsen. Zoals in de voorganger ogen de aanvallen van de verschillende personages heel verschillend, en is het ook leuk om een tegenstander deels in een muur te meppen. Een toffe maar kleine nieuwigheid is wel de mogelijkheid om hulppersonages superaanvallen te laten ontketenen. Maar zoals in de eerste game lopen ook de vijanden ook weer raar rondjes, is de balans tussen de vechters soms zoek en wordt hun gedrag snel voorspelbaar. Ondanks de extra personages voelt My Hero One’s Justice 2 dus niet echt aan als een nieuwe game.

Conclusie

Samengevat is One Punch Man: A Hero Nobody Knows de betere vechtgame, maar is vooral de interface voor ons een complete afknapper. My Hero One’s Justice 2 mist dan weer een verhaal plus vernieuwing en verbetering ten opzichte van de eerste game. En zo luidt de conclusie bij beide titels, zoals zo vaak bij animegames: enkel en alleen voor héél fanatieke fans.