GAMEREVIEW One Piece: Pirate Warriors 4: een frisse wind die tientallen vijanden tegelijk de lucht in blaast Steven Alen

17 april 2020

00u12 0 games Mag het ietsje meer zijn? In One Piece: Pirate Warriors 4 mep je tegenstanders op een hoopje alsof het pluimpjes zijn. Al na een paar minuten heb je er een paar honderd knock-out gemept, want dit videospel rond de populaire animereeks One Piece is een zogenaamde mosougame. En best een plezante.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Mosou is een benaming voor Japanse hack-n-slashgames waarin de tegenstanders met drommen tegelijk op je afstormen, klaar om zich lemminggewijs in hun ondergang te storten. De formule past uitstekend in het One Piece-universum, waarin je als speler de uitzinnige superkrachten van een stel rare snuiters kan loslaten op die onuitputtelijke bron van kanonnenvlees.

Verademing

Als een van de weinige animegames heeft One Piece: Pirate Warriors 4 zowaar het potentieel om ook niet-fans te bekoren. Niet dat de stukken verhaal erg uitgebreid uit de doeken worden gedaan, maar genoeg om tussen de slachtpartijen wat op adem te komen zonder te vervelen. Voor een animegame is dat al heel wat, en bovendien worden de mootjes verhaal vaak ook erg mooi weergegeven. Je krijgt een korte introductie over Luffy en co die op zoek gaan naar de legendarische One Piece-piratenschat, waarna je verschillende verhaallijnen van de anime kan herbeleven.



Het strijdtoneel bestaat uit verschillende afgesloten gebieden, waarvan een minikaart de plattegrond toont. Ze bieden veel afwisseling, en leuk is dat al dat bovennatuurlijk geweld sporen achterlaat op bomen, gevels en straatmeubilair. Je kan soms zelfs hele huizen met de grond gelijk maken, waardoor de spelwereld tot leven komt.

Vlotte besturing

De game grijpt je bij de start ook meteen bij de lurven door je in een gevecht te gooien met een gigantische baas. De basistechnieken leer je efficiënt zonder te veel vervelende tekstvakjes en saaie tutorials, maar het dient gezegd dat de besturing ook wel heel toegankelijk is. Met wat knoppenrammen rijg je de meest waanzinnige combo’s aan elkaar, waarmee je tientallen vijanden tegelijk meters ver keilt. Met de juiste (lucht)combo’s raak je ze nog een paar keer, zodat ze tientallen meters de grond niet raken. En dat is dan nog zonder de superaanvallen die je in combinatie met een schouderknop ontketent.

Een groot pluspunt is dat de controls erg responsief zijn, en de actie zelden op pauze moet vanwege een animatie bij een speciale aanval. De besturing gaat wel niet zo diep als bij een pure vechtgame, iets wat samen met de onuitputtelijke toevloed van vijanden wel leidt tot verveling. Gelukkig biedt het vechten als andere personages de broodnodige frisheid, en One Piece: Pirate Warriors 4 biedt keuze uit meer dan 40 stuks. Cool is ook de splitscreencoöp voor twee spelers, en de mogelijkheid om online met vier levels te spelen buiten het verhaal.

Clichés

Verder schuwt One Piece: Pirate Warriors 4 de flauwe humor niet, en weet het gelukkig enkele animegameclichés te vermijden, zoals een verhaal dat volledig wordt verteld via wegklikbare stilstaande afbeeldingen. Gelukkig laat de game ook toe om je soundtrack te kiezen voor je een level start, zodat je het meest irritante hyperactieve sologitaar wel kan vermijden.

Ook zeer welkom is de mogelijkheid om intermezzo’s automatisch te laten afspelen, zodat je niet elk tekstvakje moet wegklikken. Het zijn van die kleine vermijdbare dingen die in andere games vaak de pret vergallen. Natuurlijk ontsnapt deze game er niet helemààl aan. Zo is het vervelendste aanwezige animecliché waarschijnlijk dat personages tijdens gevechten blijven praten, en in One Piece: Pirate Warriors 4 is dat in het Japans. Leuk voor de liefhebbers, maar de ondertiteling is vaak moeilijk te volgen tijdens het flitsende strijdgewoel.

Praktisch is het grootste minpunt dat de camera nogal hapert, en geregeld het zicht op je tegenstander ontneemt, zelfs als je hem vastzet als doelwit. Zeker met een (veel te) hectische strijd als in One Piece: Pirate Warriors 4 is dat wel jammer, maar aangezien het kanonnenvlees amper aanvalt, is het ook weer niet zo dat je het risico loopt de pijp uit te gaan. Wat minder pionnen en wat meer echte baasgevechten waren welkom geweest. Maar al bij al is dit een erg vermakelijke game als je houdt van One Piece, niet vies bent van de musouformule en zin hebt om te knallen zonder veel na te denken.