GAMEREVIEW Modern Warfare: Call Of Duty stapt nieuw tijdperk binnen en koos gelukkig niet de gemakkelijkste weg

Raf Picavet

25 oktober 2019

03u00 0 games Rond de nieuwe Call of Duty is heel wat te doen geweest, en zoals dat wel vaker het geval is bij games, om totaal de verkeerde redenen. Met Modern Warfare stapt de populaire shooterserie een nieuw tijdperk binnen. Dat het daarvoor niet de makkelijkste piste koos, kunnen we alleen maar toejuichen.

De meeste heisa rond Modern Warfare is vooral toe te schrijven aan de singleplayer. Een zes uur durend actie-avontuur waarvan we het belang moeten relativeren. Immers, de overgrote meerderheid onder de spelers ziet die als een leuke extra bovenop het honderdvoud aan uren dat ze aan de multiplayer zullen besteden. Dat neemt niet weg dat die singleplayer het gebruikelijke Michael Bay-spektakel deze keer inruilt voor een meer onderkoelde, overtuigende en bij momenten zelfs relevante trip. Die zich minder laat inspireren door Rambo en meer door Zero Dark Thirty, The Hurt Locker en Jack Ryan.

Veel guts, weinig glorie

De actie die je door de ogen en over de wapenloop van een viertal hoofdrolspelers inkijkt, brengen qua gameplay niets nieuws naar de beproefde mix van actie-, stealth-, sniper- en voertuigscenario’s uit de voorgangers. Hoe ze gekaderd worden in een geloofwaardig geo- en realpolitiek kluwen, waar geen enkele partij schone handen heeft, is wel nieuw. Het is allemaal minder controversieel dan kwaadsprekers je willen doen geloven. Maar toch, het ongemak en dubbel gevoel waar sommige van je acties je mee opzadelen, maakt deze singleplayer misschien niet de meest opwindende maar wel de boeiendste en sowieso meest volwassene in de geschiedenis van de reeks.

Mijn wapen is wie ik ben

Over naar die multiplayer, en ook hier is er stevig aan het bestaande Call of Duty-DNA gesleuteld. De hele beleving is opgetrokken naar het wapen waarmee je de online slagvelden inspringt en hoe je dat pimpt. Daarbij kies je voor een gemiddeld machinegeweer uit meer dan 60 accessoires. Deze keer bepalen die echter niet enkel de traditionele wapenstatistieken (zoals terugslagsterkte, mondingssnelheid, slagkracht enzovoort), maar ook je mobiliteit en opties op het terrein. In grote lijnen zoekt iedereen het voor hem perfecte evenwichtspunt tussen stabiliteit en beweeglijkheid.

Cheeta vs. luiaard: 1-1

Dat maakt dat wie dat wil, kan vasthouden aan de hyperkinetische run ’n gun-gameplay die de multiplayer in vorige afleveringen domineerde. Maar geniet je niet van de voordelen van spelers die een meer tactisch positiespel op middellange en lange afstand verkiezen. En vice versa natuurlijk. Dat Modern Warfare grotere mappen opvoert, maakt die laatste keuze voor het eerst ook een haalbare en vermakelijke kaart.

Met uitzondering van de Blackout-battleroyalemap uit voorganger Black Ops IIII, scoort Modern Warfare overigens de grootste én de kleinste kaarten uit de serie. De kleinste voegen een verfrissende en intense 2 vs. 2-modus toe. De grootste, voor 64 tot 100 spelers, dringen de vergelijking met Battlefield 3 en 4 op. Die is slechts gedeeltelijk terecht. Want aan de ene kant bieden de vernietigbare decors in die Battlefield-games een niet te onderschatten extra, terwijl het verschil in gunplay in het voordeel van deze Modern Warfare superieur uitdraait. Vraag dat laatste echter aan tien willekeurige shootergamers en je krijgt elf verschillende meningen. Smaken en kleuren …

‘All you can shoot’-buffet

Het speelmodibuffet is naar goeie gewoonte weer uitgebreid. Je kan probleemloos de helft ervan links laten liggen. Omdat ze misschien niet op je (nu meer diverse) speelstijlkeuze aansluiten. Of omdat ze je niet gewoonweg niet liggen. Hoe dan ook, je houdt sowieso meer dan genoeg game over om het komende jaar je Call of Duty-fix draaiende te houden. Zo zal de ene die nieuwe Night Vision Mode maar niets vinden, maar helemaal mee zijn in de (ook) nieuwe Cyber Attack. Anderen gooien zich dan misschien exclusief op die 2 vs 2-‘duels’ of de verdomd taaie vierspelercoöp van de Special Ops-missies.

De Special Ops-trailer.

Geen foutloos parcours

Hoewel Modern Warfare er over de hele lijn in slaagt om een diverser shooterpubliek te omarmen, rijdt het geen foutloos parcours. Zo lijkt terug de match indroppen op een dichtbevolkte map soms te vaak op een spelletje Russische roulette. Zo mogen de killstreaks teruggeschroefd op de maps waar 64 of meer spelers die om de haverklap kunnen laten neerregenen. En zo hadden we graag die Special Ops-modus ook speelbaar gezien door twee of drie spelers in plaats van de verplichte vier. Niet iedereen heeft altijd drie goed op elkaar ingespeelde speelmakkers op stand-by staan.

Spelers verenigen

Minder belangrijk voor de gamebeleving an sich, maar wel twee, niet te onderschatten pluspunten voor Modern Warfare, zijn crossplay en het wegkieperen van de Season Pass. Crossplay laat toe om pc-gamers te laten samenspelen met consolegamers en omgekeerd. Het afschaffen van de Season Pass betekent dat alle toekomstige maps, spelmodi en andere functionele uitbreidingen gratis en voor alle spelers toegankelijk zullen zijn. Er komt nog wel een premiumpiste, maar die laat je enkel betalen voor cosmetisch spul. Veel videogamehuizen roepen al lang het over het samenbrengen én samenhouden van hun spelersgemeenschap. Modern Warfare brengt dat in de praktijk en luidt daarmee hopelijk een nieuwe standaard in.

Conclusie

Een niet echt revolutionaire maar sterke en relevante singleplayer. Een multiplayer die zowel oude spelers omarmt als nieuwe verwelkomt. Maps voor 4 tot 100 spelers en genoeg oude én nieuwe spelmodi om er voldoende naar je smaak tussen te vinden. En een voorbeeld in hoe een spelersgemeenschap samen te brengen en te houden. Call of Duty scoort misschien niet langer de gigantische spelersaantallen van weleer, maar met Modern Warfare schudt de serie het dinosaurusimago met succes van zich af.