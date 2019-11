GAMEREVIEW Layton’s Mystery Journey: Katrielle en het miljonairscomplot: sfeervol puzzelen met veel humor Michel Baeten

26 november 2019

11u28 0 games Listen very carefully, I shall say this only once: Layton’s Mystery Journey: Katrielle en het Miljonairscomplot – Deluxe Edition moet zo ongeveer de langste titel voor een game zijn van de laatste jaren.

Het Nintendo Switch-spel is ook al het negende spel in de Professor Layton-reeks en zoals de ‘deluxe edition’ doet vermoeden, een remake. Of juister: een remake van een remake, want in 2017 verscheen het spel eerst op smartphones en werd het daarna overgezet naar de 3DS. En eigenlijk is het om helemaal correct te zijn ook een spin-off van de reeks. Enige voorkennis van de hele Layton-saga en haar vele kleurrijke figuren is gelukkig absoluut niet vereist, waardoor je zelfs zonder ooit gehoord te hebben van de serie met een gerust hart aan dit spel kan beginnen.

Zoals de titel al doet vermoeden, draait het spel niet rond de avonturen van professor Layton zelf, maar kaapt zijn dochter Katrielle de hoofdrol weg. Samen met haar assistent Ernest en hun pratende hond Sherl O.C. Kholmes (videogames gonna videogame!) krijgt Katrielle bizarre zaken voorgeschoteld in haar pas geopende Londense detectivebureau die uiteraard om een vaak al even bizarre oplossing smeken. Waar de vorige spellen je meenamen doorheen één lang verhaal, zorgen de roots van de game als smartphone-titel ervoor dat de structuur van Het Miljonairscomplot veel compacter aanvoelt. Hoewel er nog steeds een overkoepelend plot is, is elke zaak een mini-spel op zichzelf waardoor het veel aangenamer wordt om in korte sessies te puzzelen.

Oude en nieuwe puzzels

Een andere protagonist en aanpak dus, maar qua gameplay is er niets veranderd ten opzichte van de vorige spellen. Voor wie nog nooit met een Professor Layton-game aan de slag ging, betekent dat dus misschien even wennen aan de statische manier van spelen. Zoals vanouds bestuur je de personages immers niet rechtstreeks, maar beweeg je van dialoog naar dialoog tot het tijd is om één van de honderden puzzels die het spel rijk is op te lossen. Die puzzels vormen al sinds 2008 de kern van de Layton-ervaring en zijn ook nu weer zowel qua vorm als moeilijkheidsgraad uiterst gevarieerd.

Mochten sommige breinbrekers toch iets te pittig blijken, dan zitten in elk scherm wel enkele munten verstopt waarmee je hints kan kopen om je op weg te helpen. Bovendien zitten er in deze Switch-versie een dertigtal gloednieuwe exemplaren, zijn enkele al te bizarre hersenkrakers vervangen door minder vergezochte opgaves en is er bovendien een dagelijkse uitdaging voor wie maar geen genoeg kan krijgen van digitaal gepuzzel.

Charme in HD

Naast de extra raadsels zijn de veranderingen voornamelijk van voorspelbare cosmetische aard. Het spel oogt en klinkt als een kraakheldere tekenfilm op het HD-scherm van de Switch met de typische charmante stijl die we gewend zijn van het Layton-universum. En door de afwezigheid van het tweede scherm van de 3DS, zitten enkele functionaliteiten nu verstopt achter menu’s, maar dit stoort allerminst. In tegendeel, door het grotere schermoppervlak van de Switch worden de puzzels vaak een stuk overzichtelijker dan ze waren op zijn kleine tegenhanger.

Conclusie

Voor wie houdt van (soms wel erg uitdagende) puzzels en Het Miljonairscomplot zou gemist hebben op de 3DS, is het niet moeilijk om dit spel aan te raden. De uitgave op de Switch is ongetwijfeld de ultieme versie van de game en ademt een rustgevende, gemoedelijke sfeer uit vol humor. Bovendien is het spel volledig in het Nederlands te spelen, wat voor jongere gamers zeker een pluspunt is. Heb je echter wel al de 3DS-cartridge in huis, dan is het betwijfelbaar of een handjevol nieuwe puzzels en een likje HD-verf voldoende zijn om meteen een heraankoop te rechtvaardigen.